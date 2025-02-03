Самое дорогое гоночное авто в мире: классический Mercedes-Benz продали на аукционе

У болида с серийным номером 00009/54 интересная судьба. Сначала он был построен в 1954 году в варианте с открытыми колесами. На этом шасси Хуан-Мануэль Фанхио выиграл Гран-при Аргентины Формулы-1 в сезоне 1955 года. Однако позже Mercedes-Benz добавил обтекаемый кузов с закрытыми колесами, и в таком виде болид принял участие в Гран-при Италии 1955 года: пилотировал машину небезызвестный Стирлинг Мосс.

В 1965 году Mercedes-Benz подарил машину музею автодрома в Индианаполисе. Почти 60 лет болид был в экспозиции за океаном, но для торгов RM Sotheby's автомобиль привезли в Штутгарт, в музей Mercedes-Benz. Куратор американского музея объяснил, что расстаться с реликвией решено выручить средства на реставрацию и восстановление других экспонатов.

Аукционисты предположили, что за Mercedes-Benz W196R Streamliner удастся получить 55 миллионов долларов и практически не ошиблись. Итоговый результат с учетом комиссии - 51,155 млн евро. Таким образом, стримлайнер стал самым дорогим гоночным автомобилем в мире.