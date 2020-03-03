Знайдено тіло одного зі зниклих на Київському морі рибалок

Сьогодні о 12:00 поблизу с. Лошакова (Чернігівська область), на відстані близько 70 м від берега, у воді знайдено тіло одного з рибалок, яких шукали три дні. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що продовжуються пошуки другого чоловіка.

Всього до пошукової операції залучено 55 чоловік та 11 одиниць техніки, з них від ДСНС - 14 чоловік та 5 одиниць техніки, зокрема, вертоліт H-225 Super Puma.

Раніше повідомлялось, що на Київському морі поблизу с. Страхолісся, 28 лютого, двоє рибалок вийшли у море човном "Прогрес" в бік бази "Нептун" Чернігівської області і більше не виходять на зв'язок.

Зазначається, що 29 лютого о 03:47 один з рибалок вийшов на зв’язок, повідомивши за допомогою СМС, що допомога не потрібна. Після чого на зв’язок чоловіки не виходили.

Нагадаємо, у Харківській області в суботу, 22 лютого, рятувальники дістали з води тіла двох загиблих рибалок. Один випадок стався на ставку Прудянка. 80-річний чоловік вийшов рибалити на занадто тонкий лід, провалився і потонув. Другий випадок стався на Печенізькому водосховищі поблизу села Мартове - там загинув 58-річний чоловік.