Знайдено Чауса, Медведчука залишили під арештом, в Україні почнуть вакцинувати дітей від COVID: новини за 30 червня

Викраденого в Молдові українського суддю Миколу Чауса знайшли в Україні, апеляційний суд залишив нардепа Віктора Медведчука під домашнім арештом, Україна готується до вакцинації дітей препаратом Pfizer. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 30 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Чаус знайшовся в Україні. Зараз він в ізоляторі СБУ

30 липня икрадений з території Молдови суддя Чаус знайшовся в одному з сіл Вінницької області біля кордону з Молдовою. На даний момент він вже знаходиться в Києві, в будівлі на Аскольдовому провулку, де розташований слідчий ізолятор СБУ.

Раніше НАБУ опублікувало в Facebook звернення до "неназваних правоохоронців" із закликом передати Чауса детективам.

Нагадаємо, в Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, після чого він втік на території Молдови, де був до цього року, поки його не викрали невідомі.

Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Апеляційний суд прийняв рішення по розгляду апеляцій щодо домашнього арешту нардепа Віктора Медведчука. Рішення слідчого судді Печерського райсуду залишили без змін. Печерський райсуд 9 липня залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом до вересня 2021 року.

Як відомо, Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру за трьома епізодами. Серед них держзрада і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Медведчука у травні відправили під цілодоюовий домашній арешт та одягли електронний браслет.

Під Офісом президента сутички на ЛГБТ-акції, поліція застосувала газ

У Києві відбувся рейв-протест біля Офісу президента з метою привернути увагу до безпеки представників ЛГБТ+ та натиску поліції на артпростори та електронну сцену України.

На акцію прийшли також представники праворадикальних організацій. Сталися сутички. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Дванадцятьох противників акції ЛГБТ буде притягнуто до відповідальності за дрібне хуліганство та непокору вимогам правоохоронців.

Поразка за "бронзу", надія Романчука та провал у легкій атлетиці: підсумки дня на ОІ-2020

У сьомий медальний день Олімпійських ігор в Токіо українські спортсмени не змогли завоювати жодної нагороди. Таким чином, в України залишається чотири "бронзи".

Водночас, український плавець Михайло Романчук виграв попередній заплив на 1500 метрів вільним стилем. Таким чином, він вийшов у фінал Олімпійських ігор в Токіо з найкращим результатом (14: 45.99).

Детальніше про виступи українців на ОІ 30 липня - у матеріалі РБК-Україна.

Україна готується до вакцинації дітей препаратом Pfizer: умови

Щеплення від коронавірусу для дітей від 12 років можна буде зробити в Україні за рекомендацією лікаря або для виїзду за кордон. Вакцинацію запустять з наступного тижня. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Вакцинація дітей від 12 років доступна тільки за показаннями - або важкі соматичні захворювання, або певні гуманітарні речі, які пов'язані з виїздом за кордон або навчанням за кордоном", — розповів Кузін. Він зазначив, що є чіткий алгоритм, згідно з яким можна буде вакцинувати від коронавірусу підлітків. Щеплення не робитимуть усім бажаючим.

Українка влаштувала скандал в літаку через маску: відео обурило мережу (відео)

У місті Харкові під час посадки на борт літака жінка влаштувала скандал. Пасажирка відмовилася виконувати вимогу екіпажу – надіти захисну маску.

інцидент стався в літаку, який прямував із Харкова до Анталії (Туреччина). Через цю ситуацію рейс із понад 100 пасажирами на борту затримали на 30 хвилин. Через деякий час жінка все-таки надягла маску, але отримала зауваження від екіпажу. На записі видно, що обурені пасажири лаються із жінкою і звертаються з проханням до неї попросити вибачення в пілота і стюардес.

Грозові зливи і спека до +34: прогноз погоди на вихідні

В Україні на вихідних спека не відступить. Однак у більшості регіонів очікуються грозові дощі.

31 липня в Україні в більшості областей буде сухо, проте в західних і східних областях синоптики прогнозують дощ і грози. В останній день тижня в більшості регіонів України прогнозуються грозові дощі. Однак спека не спаде.