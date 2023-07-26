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В ближайшее время ДТЭК Ахметова ожидает решения суда в Гааге против России

Фото: в ближайшее время ДТЭК Ахметова ожидает решения суда в Гааге против России (dtek com)
Автор: Юлия Бойко

В ближайшие недели ДТЭК ожидает решения арбитражного суда в Гааге по иску в Российскую Федерацию относительно утраченных в Крыму активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью Forbes.

В частности, он напомнил, что в начале войны в 2014 году ДТЭК потерял 30% своих мощностей. Кроме электростанций, компания также потеряла "Крымэнерго".

"Наши юристы ожидают, что в ближайшие недели мы получим решение арбитража по крымским активам и начнем взыскание средств", - сказал Тимченко.

Гендиректор ДТЭК добавил, что сумма измеряется сотнями миллионов долларов.

Напомним, в 2018 году ДТЭК подал иск в арбитражный суд в Гааге по поводу энергетических активов в аннексированном Крыму, а в 2022-м - в ЕСПЧ с перечнем активов, уничтоженных или захваченных после полномасштабного вторжения России.

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ДТЭКРоссийская ФедерацияГаага