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В ближайшие дни. Маск представит видеохостинг, который станет конкурентом YouTube, - ЗМІ

Суббота 09 марта 2024 07:57
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В ближайшие дни. Маск представит видеохостинг, который станет конкурентом YouTube, - ЗМІ Фото: Twitter представит видеохостинг, который станет конкурентом YouTube (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Twitter Илона Маска на следующей неделе запустит приложение видеохостинга для смарт-телевизоров Amazon и Samsung.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fortune.

Источник в компании, который отвечает за развитие социальных сетей, также отметил, что Маск стремится побудить пользователей смотреть длинные видео на большом экране и намерен конкурировать с YouTube.

По его словам, новое приложение выглядит "идентично" телевизионному приложению YouTube. По данным Fortune, платформа онлайн-трансляций Twitch и мессенджер для обмена зашифрованными сообщениями Signal также входят в число сервисов, с которыми Маск в ближайшем будущем стремится конкурировать с помощью своих новых продуктов.

Нововведения в Twitter

В последнее время в социальной сети Twitter (теперь Х) появилось много нововведений. Так, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter разрешат скрывать свои лайки, но функция будет доступна только для платных пользователей. Кроме того, Twitter в будущем может перестать показывать количество лайков и репостов, которые получают люди.

Владелец соцсети Илон Маск называл искусственный интеллект настоящей угрозой для современного мира. Но недавно стало известно, что он собирается запустить собственный ChatGPT в соцсети Twitter.

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