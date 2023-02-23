ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ближайшая ночь будет самой холодной. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Новина українською →
Украина, Четверг 23 февраля 2023 07:00
Ближайшая ночь будет самой холодной. Синоптик рассказала о погоде на сегодня Фото: синоптик рассказала о погоде на сегодня в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Прошлая и предстоящая ночь в Украине - самые холодные. Холоднее всего будет на востоке, в ночные часы она будет опускаться до -10...-15 градусов, осадки не ожидаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Днем в Украине ожидается сухая, часто солнечная погода. Лишь на юге Крыма возможны небольшие осадки. Сильного ветра не будет", - рассказала синоптик.

По ее словам, в течение дня температура воздуха будет составлять:

  • на западе Украины +2...+8 градусов;
  • на востоке -4...-8 градусов;
  • на остальной территории от -3...+2 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве будет сухо, преимущественно солнечно и холодно. Ночью -5...-7, днем -1...-3 градуса.

Как сообщалось, погода в Украине весной 2023 года прогнозируется теплой, сама весна - ранней, но с возможными сюрпризами в виде заходов "арктического" воздуха, и соответственно - периодов похолодания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
У Зеленского не исключают, что Британия первой разблокирует поставку авиации Украине
У Зеленского не исключают, что Британия первой разблокирует поставку авиации Украине
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины