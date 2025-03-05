Самый большой в мире айсберг сел на мель возле Южной Джорджии, он угрожает пингвинам

Самый большой в мире айсберг A23a после почти 40 лет дрейфа сел на мель возле острова Южная Джорджия в Южной Атлантике. Его присутствие может угрожать колониям пингвинов, а также другим морским обитателям этого региона.

Южная Джорджия - это большой субантарктический остров, крупнейший в одноименном архипелаге, который административно относится к заморской территории Великобритании. Он является одним из самых биологически насыщенных мест на планете, где обитают миллионы пингвинов, тюленей и редких альбатросов.

Айсберг A23a имеет площадь 3100 кв. км, что примерно соответствует размеру английского графства Глостершир. Ученые прогнозируют, что он постепенно начнет распадаться, что может заблокировать доступ пингвинов и других морских животных к важным зонам кормления. Также его присутствие может затруднить навигацию рыболовных судов в регионе.

Почему айсберг остановился

На прошлой неделе айсберг приближался к острову с большой скоростью - около 30 км в сутки, отметил океанограф Британского антарктического исследования доктор Эндрю Майерс. Однако в пятницу он внезапно остановился, зацепившись одним из своих краев за морское дно примерно в 65 км от юго-западного побережья Южной Джорджии.

Из-за столкновения с дном, приливов и морских течений айсберг, вероятно, будет быстрее разрушаться в теплых водах - в 1900 км от Антарктиды, откуда он начал свое движение. A23a откололся от антарктического шельфового ледника Фильхнера-Ронне еще в 1986 году, при этом он нес на себе советскую исследовательскую станцию "Дружная", которая оказалась в море Ведделла.

В течение двух десятилетий айсберг почти не двигался, но в 2020 году начал медленно дрейфовать на север. В прошлом году он шесть месяцев вращался в океанских течениях Южного океана, а в начале этого года вырвался из них и взял курс на Южную Джорджию.

В чем опасность от остановки айсберга

Пингвины, обитающие на острове, особенно виды макароновых, антарктических, субантарктических и королевских пингвинов, могут пострадать от блокирования доступа к привычным местам кормления. Также на острове живут несколько видов альбатросов, морские слоны и морские котики, а окружающие воды становятся все более важными для китов, которые возвращаются после запрета китобойного промысла.

Кроме того, таяние A23a будет высвобождать миллионы литров пресной воды ежедневно, что может изменить распределение питательных веществ в море. Пресная вода, будучи легче морской, может заставить питательные вещества, а следовательно и криль - основной корм для пингвинов - опускаться глубже, делая его менее доступным. В то же время, если айсберг содержит много осадка из Антарктиды, его таяние может наоборот обогатить воду питательными веществами, что будет способствовать развитию морской экосистемы.

Таяние ледников

Хотя такие айсберги редки, они являются проявлением четкой тенденции к потеплению Антарктики, что вызывает все более быстрое таяние ее ледниковых щитов - крупнейших в мире. Континент ежегодно теряет около 150 миллиардов тонн воды в форме льда, половина из которых откалывается в виде айсбергов, а другая часть тает непосредственно на суше.

Одной из ключевых проблем является то, не нарушит ли это огромное количество пресной воды естественную "охладительную систему" планеты. Антарктическое циркумполярное течение - мощный конвейер холодной воды вокруг Антарктиды - играет ключевую роль в выводе избыточного тепла из атмосферы Земли. Теплый воздух нагревает поверхностные воды, а океанские течения направляют их в глубины, заменяя их холодной водой со дна океана.

Микроскопические водоросли - фитопланктон - в этом регионе также активно поглощают углекислый газ, вызывающий парниковый эффект, и вместе с теплой водой устремляются в глубины океана, где могут сохраняться в течение веков.

Однако недавнее исследование показывает, что пресная вода от таяния айсбергов и самого континента уже замедляет это циркумполярное течение и может уменьшить его скорость на 20% до 2050 года. Это может создать опасную "положительную обратную связь", которая еще больше усугубит глобальное потепление.