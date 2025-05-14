Крупнейший контракт для Boeing: Qatar Airways подписала соглашение во время визита Трампа

Авиакомпания Qatar Airways подписала исторический контракт с компанией Boeing на сумму 96 миллиардов долларов. Это крупнейшая сделка в истории американского авиапроизводителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По информации издания, государственная авиакомпания Qatar Airways в среду подписала соглашение о закупке до 210 широкофюзеляжных самолетов у Boeing во время визита президента США Дональда Трампа в Катар.

Белый дом заявил, что стоимость контракта на самолеты Boeing 777X и 787 с двигателями GE Aerospace составляет 96 миллиардов долларов.

На церемонии подписания присутствовали Трамп, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, генеральный директор Boeing Келли Ортберг и глава Qatar Airways Бадр Мохаммед Аль-Мир.

Самый большой заказ для компаний

По словам Трампа, директор авиапроизводителя Ортберг назвал это крупнейшим заказом в истории Boeing.

Согласно информации администрации США, Qatar выбрала двигатели GEnx от GE Aerospace для 787-х, а единственным вариантом для 777X остается GE9X. Для GE Aerospace это крупнейшая сделка в сегменте широкофюзеляжных двигателей, подтвердил гендиректор компании Ларри Калп.

Пока неизвестно, сколько самолетов каждой модели заказал Катар. Ни Boeing, ни Qatar Airways не прокомментировали сделку.

Впрочем, Reuters узнало, что Qatar Airways уже имеет заказ на 94 самолета Boeing 777X. Хотя самолет 777X все еще находится в разработке, а первые его поставки ожидаются только в 2026 году.