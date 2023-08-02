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Крупнейший итальянский банк Intesa закроет свое представительство в Москве

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Москва, Среда 02 августа 2023 17:08
Крупнейший итальянский банк Intesa закроет свое представительство в Москве Фото: Intesa (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo принял решение закрыть свое представительство в Москве.

Об этом заявил представитель банка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Однако итальянский банк не смог получить одобрение на полный выход из-за российских ограничений на продажу активов.

В начале войны РФ против Украины "Интеза Россия" со штатом около 900 человек обслуживала только корпоративных клиентов через 27 филиалов.

Intesa Sanpaolo

Итальянская банковская группа, являющаяся лидером на рынке банковских услуг в Италии и одной из крупнейших банковских групп еврозоны, базируется в Турине, имеет значительное присутствие в странах Центральной и Восточной Европы.

Является финансовым конгломератом, кроме банкинга занимается также страхованием и управлением активами. Известна, среди прочего, тем, что финансирует реставрацию произведений искусства и выставки в России и Италии. Intesa Sanpaolo образована 1 января 2007 года в результате слияния двух ведущих итальянских банков - Banca Intesa и Sanpaolo IMI.

Банк хочет покинуть российский рынок

Ранее сообщалось, что итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo в прошлом году вдвое сократила свои валовые кредиты в России до 2,5 млрд. евро. Компания планирует покинуть рынок РФ, однако этот вопрос находится в стадии рассмотрения.

Представляя результаты за весь год, Intesa заявила, что уже удалось сократить свою долю в России, где она работает через подразделение, обслуживающее только корпоративных клиентов.

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