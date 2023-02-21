Крупнейший банк Европы потеряет 300 млн долларов от продажи бизнеса в России

Крупнейший банк Европы понес убытки в размере 300 миллионов долларов в связи с ожидаемой продажей бизнеса, сообщил HSBC, опубликовав свои годовые результаты за 2022 год.

В июле прошлого года HSBC заявил, что сделка ожидает одобрения российского правительства и регулирующих органов, незадолго до того, как заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Россия заблокирует продажу российского бизнеса иностранных банков.

Лондонский кредитор повторил, что сделка все еще ожидает одобрения регулирующих органов, и не предоставил никакой дополнительной информации о статусе этого процесса.

Многие транснациональные корпорации быстро ушли из России после ее вторжения в Украину в феврале прошлого года, но банки делали этот медленнее из-за опасений по поводу того, что позволит российское законодательство.

Операции HSBC в России состояли из корпоративного банковского бизнеса, который предлагал ряд кредитных и инвестиционно-банковских услуг российским и международным клиентам. Накануне вторжения России в нем работало около 200 человек.