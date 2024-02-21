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Крупнейшие банки Китая перестали обслуживать компании РФ, что попали под санкции

Фото: крупнейшие банки Китая перестали обслуживать компании РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Крупнейшие банки Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций. Речь идет об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

ICBC, CCB и Bank of China занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в Китае. Банки уведомили российских клиентов о прекращении приема платежей с начала января 2024 года. Отмечается, что операции с неподсанкционными кредитными организациями продолжаются.

По данным источника в российском банке, ICBC и CCB отклоняют все поступающие от российских подсанкционных финансовых организаций платежи, вне зависимости от системы, через которую они идут – SWIFT, российскую СПФС или китайскую CIPS. Отмечается, что китайские банки объясняют свое решение внутренней политикой кредитных организаций.

Стоит отметить, что Китай не вводил против РФ и российских компаний санкций после полномасштабного вторжения в Украину. Но многие китайские компании вынуждены придерживаться санкционной политики стран Запада, желая избежать вторичных санкций и намереваясь сотрудничать с США и ЕС.

Новый пакет санкций против РФ

Напомним, в январе в ЕС начали обсуждать 13-й пакет санкций против России. Ограничения хотят утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

По информации западных СМИ, в пакет не будут добавлять новые ограничения на импорт российской продукции.

При этом несколько дней назад стало известно, что послы ЕС все еще не согласовали 13-й пакет санкций. По данным Financial Times, его блокирует Венгрия.

 

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