Крупнейшие банки ЕС запускают альтернативу американским Visa и Mastercard

Wero, как называют проект, сейчас разворачивается в большей части Западной Европы. При поддержке 16 крупных банков и платежных компаний, включая BNP Paribas, Deutsche Bank и Worldline, платформа в конечном итоге позволит рассчитываться, используя свой собственный банковский счет вместо Visa или Mastercard.

Это может показаться простым, но если компании это осуществят, это может обойтись двум платежным гигантам в миллиарды долларов в виде комиссий, которые они получают от европейских продавцов.

Но что еще важнее, это пример беспокойства Европы по поводу зависимости от США в ключевых элементах инфраструктуры - финансовой или иной.

"Visa и Mastercard, будучи такими большими, имеют в своих руках большую власть над рынком", - сказала Мартина Ваймерт, генеральный директор European Payments Initiative, компании, стоящей за Wero. Идея состоит в том, чтобы создать "альтернативу международным решениям, чтобы предложить европейским игрокам и потребителям европейский выбор".

Wero предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет составить конкуренцию Visa и Mastercard, которые вместе обрабатывают десятки триллионов долларов по всему миру каждый год. Ваймерт признала, что "было бы очень самонадеянно" называть фирму претендентом. "Мы своего рода стартап", - сказала она, хотя у нас уже есть 500 млн евро от своих спонсоров и готовая клиентская база от своих банковских участников.

Европейский сервис

За последние годы в Европе появилось множество национальных конкурентов, таких как Swish в Швеции, Twint в Швейцарии и iDeal в Нидерландах. Но ни один из них не столь вездесущ, как Visa или Mastercard - например, iDeal обрабатывает 70% онлайн-торговли в Нидерландах, но пока не позволяет потребителям совершать платежи в магазинах. Зачастую европейцы не могут использовать эти инструменты в соседних странах, поэтому они вынуждены выбирать американские бренды.

Wero, которая в прошлом году приобрела iDeal, а также люксембургскую Payconiq, стремится заполнить эти пробелы, говорят банки. Ее услуги будут доступны как через ее собственное приложение, так и через платформы участвующих кредиторов.

"Платежи - это вопрос объемов. Если у вас нет объемов, у вас нет возможности быть конкурентоспособными" по поводу пользовательского опыта, сказал Карло Боверо, глобальный руководитель карт и инновационных платежей BNP Paribas. У банка более 35 миллионов подписчиков платежного сервиса Paylib во Франции, которые объединяются с Wero.

Европа спотыкалась со своими предыдущими попытками в этой области. Проект Monnet стремился создать общеевропейский бренд карт, но был свернут более десяти лет назад из-за разногласий по поводу бизнес-модели. EPI стартовал в 2020 году с похожей идеей, но был вынужден сузить сферу деятельности, поскольку испанские банки вышли из альянса.

Вместо этого было решено начать с платежей со счета на счет, поскольку это было дешевле и проще для банков-членов в интеграции. Регламент ЕС для мгновенных платежей, обязывающий банки обрабатывать денежные переводы в течение десяти секунд, сделал этот фокус более актуальным. В следующем году он хочет расшириться в электронную коммерцию и предложить платежи в магазинах розничных продавцов по всему континенту.

"Это правильный шаг вперед для Европы, помимо всего остального, что мы привносим на европейский уровень, также рассматривать платежи более целостно через европейскую призму", - сказал Оле Маттиссен, глобальный руководитель управления денежными средствами Deutsche Bank. Он входит в совет директоров EPI. "Вопрос суверенитета платежей также является политическим", - добавил он.

Глобальные игроки

Visa и Mastercard, основанные банками в 1950-х и 1960-х годах как альтернатива наличным деньгам, обработали 14,8 трлн долларов и около 9 трлн долларов соответственно в прошлом году, получив комиссию за обработку транзакций. Эти две компании подверглись критике со стороны регулирующих органов, клиентов и законодателей по всему миру за взимаемые ими сборы.

Это нестабильное время для глобальных платежных компаний, поскольку появляются многочисленные региональные конкуренты. Семь крупных банков США, включая JPMorgan Chase и Wells Fargo., объединились вокруг Zelle, системы, которая предлагает более быстрые транзакции между счетами. К прошлому году она выросла до 120 миллионов счетов и конкурирует с такими, как PayPal.

По данным Boston Consulting Group, в целом доходы от платежей росли на 8,3% в год с 2017 по 2022 год, в результате чего общий объем доходов достиг 1,6 трлн долларов.