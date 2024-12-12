Крупнейшие автомобильные музеи Украины: где и как работают

Каждое собрание исторических образцов техники – это культурное наследие страны, и именно так следует воспринимать каждый автомобильный музей из находящихся на территории Украины. Предлагаем краткий обзор нескольких наиболее известных.

Мы не хотим сказать, что описываем здесь самые интересные и крупнейшие автомобильные музеи Украины. Нет, это только те собрания, которые автожурналисты rbc.ua видели своими глазами и экспозиции которых показались им достойными всеобщего внимания. Никаких сомнений: в стране есть еще не менее дюжины интересных собраний колесной техники, в том числе открытых для общественности, но о них мы расскажем в следующий раз.

"Колеса Истории" (г. Киев)

Самый молодой технический музей Украины работает с весны этого года. В просторном помещении и на открытой территории имеет более ста автомобилей всех исторических периодов. Здесь представлено несколько логически завершенных линеек техники – народные автомобили, государственные, служебные, армейские джипы и амфибии, уникальные правительственные лимузины и даже номенклатурный автобус. Отдельная тема – двухколесная техника, в том числе тяжелые мотоциклы украинского производства, в том числе образцы, изготовленные когда-то в нескольких экземплярах.

В музее есть сувенирный магазин с ретро-игрушками на любой вкус, которые сами по себе представляют отдельную историческую экспозицию. Работает уютное кафе, оформленное в ретростиле. Для искренних поклонников ретро действуют винтажные автоматы по продаже газводы, на втором этаже работают игровые автоматы конца ХХ ст. В "Колесах истории" можно заказать индивидуальную или групповую экскурсию (500 – 800 грн).

Время работы: 10:00 – 18:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Цена билетов: 200 грн – взрослый, 150 грн – детский/студенческий/пенсионный, участникам боевых действий и детям до 6 лет – бесплатно. Киев, ул. Малинская, 1. kolesaistorii.com.ua

"Фаэтон" (г. Запорожье)

Технический музей, позиционирующийся как крупнейший частный музей в Украине. И он поражает своим масштабом. В его семи(!) залах и на открытой площадке экспонируются автомобили, мотоциклы, мопеды, велосипеды и даже самолеты! Два больших зала посвящены армейской технике, отдельный – легковым авто середины ХХ ст., еще один зал посвящен легкому и тяжелому оружию. Свое помещение занимает бытовая техника и электроника прошлых лет. Второй этаж занят частично двухколесной мототехникой всех мыслимых и немыслимых марок и моделей, частично машинами украинских заводов. Большинство экспонатов находятся на ходу, причем реставрацию производят в собственных реставрационных цехах.

Собственно, дело не только в количестве экспонатов, но и в их исторической ценности – здесь выставлено немало действительно уникальных машин. Периодически экспозиция обновляется как за счет собственных запасников, так и благодаря экспонатам из других частных коллекций. В "Фаэтоне" работает большой сувенирный магазин и кафе. Можно заказать экскурсию с опытным гидом (300 грн.).

Время работы: 9:00 – 17:00 каждый день, цена билетов: 200 грн. взрослый и 100 грн. детский, детям до 6 лет и ветеранам вход бесплатный. г. Запорожье, ул. Выборгская, 8. faeton.zp.ua

"Машины времени" (г. Днепр)

Технический музей с особой харизмой, в атмосфере которого никак не чувствуется доминирование техники. Здесь представлены транспорт и атрибуты быта разных эпох по истории Украины. Дирекция постоянно заботится об обновлении коллекции, однако главная фишка "Машин времени" – в активностях, которые одна за другой проводятся здесь: мастер-классы по ремеслам и производственным профессиям, квесты, пробеги и ралли, тематические выставки – и все это привязывается к дат и исторических событий.

Еще одна изюминка днепровского автомобильного музея – большое кафе, расположенное прямо в центре выставочного зала со стеклянными стенами и видом на экспонаты. Интерьер полностью выдержан в стиле середины ХХ ст., а блюда сами по себе достойны внимания.

Время работы: 10:00 – 18:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Цена билетов: 200 грн. взрослый, 150 грн – детский/студенческий/пенсионный/военный, индивидуальная экскурсия – 350 грн. м. Днепр, ул. Мандрыковская, 44. mvr.org.ua

"Ретро-гараж" (г. Львов)

Музей науки и техники – так называет себя эта замечательная экспозиция, развернутая в очень подходящем месте – историческом помещении трамвайного депо времен австрийских властей во Львове (постройки 1894 г.). Экспозиция компактна и многопланова, но прежде всего привлекает коллекция американских полноразмерных дредноутов Luxury-класса. В противоположность заокеанскому full size – богатая подборка велосипедов, в том числе львовского производства. В конце концов, это учреждение культуры является еще и интересным примером сочетания усилий государства и частных лиц – энтузиастов сохранения культурного наследия. Ведь "Ретро-гараж" состоит частично из экспозиции Львовского исторического музея и частично из частных коллекций.

Время работы: 10:00 – 17:00 каждый день кроме понедельника. Цена билетов: 100 грн взрослый, 50 грн – льготный. м. Львов, ул. Витовского, 57а. lhm.lviv.ua

Кратко

Возможно, мы немного преувеличиваем, но: если у вас будет возможность побывать в одном из вышеупомянутых городов, считаем, что указанные музеи должны быть в первой очереди на посещение всех других объектов культуры. Да, в каждом большом городе насчитывается десятки музеев, но в каком еще экспонаты столь сложны и масштабны?