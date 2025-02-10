Больше всего враг атакует на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 10 февраля произошло 83 боевых столкновения. Больше всего враг давит на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении активность вражеской авиации вылилась в удары по Великому Бурлуку и Шевченково. Противник пытался идти вперед в районе Волчанска, получил отпор.

На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали позиции Сил обороны в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово, в настоящее время продолжается бой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Ямполовка, Терны и Колодязи. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают пять штурмовых действий российских захватчиков, враг пытается прорваться в районах Васюковки и Часового Яра.

На Торецком направлении наши защитники отбили три атаки оккупантов вблизи Торецка и Щербиновки, шесть боевых столкновений продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 23 атаки противника, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг десять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка, Времовка и Новоселка. В настоящее время шесть боев продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удар управляемой авиабомбой по населенному пункту Сичневое, неуправляемыми ракетами трижды бил по Гуляйполю.

На Курском направлении с начала суток состоялось 15 боестолкновений, шесть из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.