Больше всего враг атакует на Покровском направлении: какая ситуация на фронте
На фронте с начала суток 10 февраля произошло 83 боевых столкновения. Больше всего враг давит на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Харьковском направлении активность вражеской авиации вылилась в удары по Великому Бурлуку и Шевченково. Противник пытался идти вперед в районе Волчанска, получил отпор.
На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали позиции Сил обороны в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово, в настоящее время продолжается бой.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Ямполовка, Терны и Колодязи. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают пять штурмовых действий российских захватчиков, враг пытается прорваться в районах Васюковки и Часового Яра.
На Торецком направлении наши защитники отбили три атаки оккупантов вблизи Торецка и Щербиновки, шесть боевых столкновений продолжаются.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 23 атаки противника, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении враг десять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка, Времовка и Новоселка. В настоящее время шесть боев продолжаются.
На Гуляйпольском направлении враг нанес удар управляемой авиабомбой по населенному пункту Сичневое, неуправляемыми ракетами трижды бил по Гуляйполю.
На Курском направлении с начала суток состоялось 15 боестолкновений, шесть из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 850 тысяч военных.
В частности, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1170 человек.
Также украинские воины уничтожили 9 танков, 16 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны, 137 БпЛА оперативно-тактического уровня, 109 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
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