Больше всего С-300. Резников рассказал, сколько ракет имеет РФ после последнего обстрела

Российская армия использовала крылатые и баллистические ракеты против Украины в большом количестве и давно зашла за пределы необходимого им резерва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире национального телемарафона.
"Они многое уже делали без просчета своих собственных последствий. Они действительно используют запас крылатых и баллистических ракет, по многим позициям зашли уже далеко за пределы необходимого им резерва на случай нападения на них", - говорится в заявлении.
Резников пояснил, что ракет "Искандер" осталось менее 13%. Однако по правилам нужно иметь хотя бы 25%. "Калибров" у россиян было 37%, однако после вчерашнего обстрела осталось около 30%. Способность россиян производить ракеты в течение этого периода резко упала по некоторым типам ракет, а по некоторым вообще отсутствует.
"Единственное, чтобы мы уже так не очень сильно радовались, у них очень большой запас ракет С-300 - это тысячи. Они позволяют им быть не только ракетами противовоздушной обороны, они запускают их в режиме "земля-земля", - добавил министр.
По его словам, в зоне поражения находятся приграничные регионы, или те, которые граничат с оккупированными регионами. Речь идет о Харьковской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.
Напомним, что у РФ осталось ракет еще на несколько массированных ракетных ударов по Украине. После чего россияне выйдут в полный ноль.
Ранее глава Минобороны Алексей Резников обнародовал актуальные данные о количестве оставшихся ракет у страны-агрессора.
После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у РФ есть ресурс для 3-4 массированных ударов, которые равноценны последним атакам (в частности, той, которая была 15 ноября).
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