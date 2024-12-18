Крупнейшая сделка в истории: Honda и Nissan ведут переговоры о слиянии

Японские Honda и Nissan ведут переговоры об углублении связей, включая возможное слияние. Объединение создаст компанию стоимостью 54 млрд долларов с годовым объемом производства 7,4 млн автомобилей, что сделает ее третьей по величине автомобильной группой в мире по объему продаж автомобилей после Toyota и Volkswagen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В марте две компании уже заключили стратегическое партнерство с целью совместной разработки электромобилей, однако обострившиеся в последние месяцы финансовые и стратегические проблемы Nissan еще больше обострили необходимость более тесного сотрудничества с более крупным конкурентом Honda.

Переговоры между Honda и Nissan, о которых впервые сообщила газета Nikkei, позволят компаниям более тесно сотрудничать в сфере технологий и помогут им создать более грозного конкурента Toyota на внутреннем рынке.

По словам анонимных источников Reuters, обсуждения сосредоточены на поиске путей укрепления сотрудничества и включают возможность создания холдинговой компании.

По словам одного из источников, компании также обсуждают возможность полного слияния, а также рассматривают пути сотрудничества с Mitsubishi Motors, в которой Nissan является крупнейшим акционером с долей в 24%.

Рыночная капитализация Honda составляет около 44 млрд долларов, а Nissan - около 10 млрд долларов, что означает, что полное слияние будет больше, чем гигантская сделка на 52 млрд долларов между Fiat Chrysler и PSA в 2021 году по созданию Stellantis

Изменяющийся ландшафт

За последний год Tesla развязала ценовую войну на рынке электромобилей и BYD усилил давление на автопроизводителей, теряющих деньги на автомобилях следующего поколения. Это оказало давление на такие компании, как Honda и Nissan, чтобы они искали способы сокращения расходов и ускорения разработки автомобилей, и слияния являются важным шагом в этом направлении.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе это хорошо для японской автомобильной промышленности, поскольку создает вторую ось против Toyota", - сказал Сэйдзи Сугиура, старший аналитик Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

По его словам, конструктивное соперничество с Toyota является позитивным фактором для стагнирующей японской автомобильной промышленности, когда ей приходится конкурировать с китайскими автопроизводителями, Tesla и другими.