RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Крупнейшая логистическая операция: Литва передала Украине мощный автотрансформатор

Фото: Украина получила от Литвы мощный автотрансформатор (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Александр Белоус

Украина получила от Литвы мощный силовой автотрансформатор, который будет установлен на высоковольтной подстанции системы передачи электроэнергии. Трансформатор получен в рамках помощи по восстановлению энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным пресс-службы, он трансформирует напряжение с магистрального до распределительного уровня и может обеспечить питанием до 200 тысяч домохозяйств.

Украина направила запрос, а министр энергетики Литвы Дайнюсос Крейвис оперативно отреагировал на него, после чего Литва передала нужное оборудование.

"Транспортировка этого автотрансформатора в Украину стала крупнейшей логистической операцией, когда-либо координировавшейся Механизмом гражданской защиты ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый и пессимистический сценарий предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоЛитва