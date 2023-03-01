Крупнейшая логистическая операция: Литва передала Украине мощный автотрансформатор

Украина получила от Литвы мощный силовой автотрансформатор, который будет установлен на высоковольтной подстанции системы передачи электроэнергии. Трансформатор получен в рамках помощи по восстановлению энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным пресс-службы, он трансформирует напряжение с магистрального до распределительного уровня и может обеспечить питанием до 200 тысяч домохозяйств.

Украина направила запрос, а министр энергетики Литвы Дайнюсос Крейвис оперативно отреагировал на него, после чего Литва передала нужное оборудование.

"Транспортировка этого автотрансформатора в Украину стала крупнейшей логистической операцией, когда-либо координировавшейся Механизмом гражданской защиты ЕС", - говорится в сообщении.