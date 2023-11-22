Крупнейшая криптобиржа Binance выплатит 4,3 млрд долларов по делу об отмывании денег

Сделка, по которой Чжао лично заплатит 50 млн долларов, была названа прокуратурой как одно из крупнейших корпоративных наказаний в истории США. Это еще один удар по криптоиндустрии сразу после недавнего осуждения основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида за мошенничество.

Но несколько экспертов по правовым вопросам заявили, что для Чжао это был хороший результат: его огромное состояние осталось нетронутым, а его доля в Binance, бирже, которую он основал в 2017 году, также сохранится.

Binance нарушила законы США о борьбе с отмыванием денег и санкциях и не сообщила о более чем 100 тысяч подозрительных транзакциях с террористическими группировками, включая ХАМАС, Аль-Каиду и ИГИЛ и Сирии, заявили власти.

По их словам, биржа также никогда не сообщала о транзакциях с веб-сайтами, посвященными продаже материалов о сексуальном насилии над детьми, и была одним из крупнейших получателей доходов от программ-вымогателей.

"Binance облегчила преступникам перемещение украденных средств и незаконных доходов на свои биржи, - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. - Binance также сделала больше, чем просто не выполнила федеральный закон. Она сделала вид, что соблюдает".

Министерство юстиции, которое вело переговоры об урегулировании с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерством финансов, добивается для Чжао 18-месячного тюремного заключения - максимального срока, предлагаемого федеральными правилами, сообщает New York Times.

CFTC предъявила обвинения бывшему директору Binance по соблюдению нормативных требований Сэмюэлу Лиму.

Binance выплатит 1,81 миллиарда долларов в течение 15 месяцев, а также еще 2,51 млрд долларов в рамках сделки, заявили прокуроры.

Чжао сохранит свою долю в Binance

Чжао, миллиардер, родился в Китае и переехал в Канаду в возрасте 12 лет. Он признал себя виновным в суде Сиэтла.

"Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance, - заявил Чжао в социальных сетях после объявления об урегулировании. - Я знаю, что это правильный поступок. Я совершал ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня".

В то время как власти уже много лет расследуют Чжао и Binance, уход Чжао знаменует собой драматическое событие для одной из самых влиятельных фигур в криптоиндустрии и для Binance. Сделка поднимает вопросы о будущем криптовалютной биржи.

Ричард Тенг, давний руководитель Binance, займет пост Binance, сообщил Чжао в своем посте.

"Эти резолюции признают ответственность нашей компании за исторические уголовные нарушения и позволяют нашей компании перевернуть страницу", - говорится в заявлении Binance.

По данным Forbes, состояние Чжао составляет 10,2 млрд долларов. Учитывая серьезность нарушений, Чжао, судя по всему, "вышел из этой ситуации довольно неплохо", сказал Роберт Френчман из Mukasey Frenchman LLP.

Профессор права Университета Вандербильта Йеша Ядав сказала, что, хотя штраф был чрезвычайно большим, для Binance он оказался посильным.

Binance находится под пристальным вниманием Министерства юстиции по крайней мере с 2018 года, и это лишь одна из череды юридических проблем, с которыми она сталкивается в Соединенных Штатах.

В марте CFTC выдвинула обвинения против Binance, заявив, что она не реализовала эффективную программу по борьбе с отмыванием денег для обнаружения и предотвращения финансирования терроризма.

Основанная в Шанхае в 2017 году, Binance находится в центре мировой криптоиндустрии. По данным поставщика данных CryptoCompare, основная биржа Binance.com в прошлом году обработала сделки на сумму около 23 триллионов долларов.