Крупнейшая хакерская атака на телеком-инфраструктуру в мире: глава "Киевстара" назвал цели

"На самом деле это крупнейшая хакерская атака на телеком-инфраструктуру в мире. Удачных атак такого масштаба не было. И, будем откровенны, не так много стран, на которые напала Россия", - сказал он.

По его словам, базовая версия оператора, что цель - разрушение инфраструктуры, положить критическую инфраструктуру страны. "Возможно, для того, чтобы запятнать визит президента в США, добавить что-то в энергетические блекауты, повлиять на моральный дух украинцев через другие рычаги", - отметил Комаров.

Хакерская атака

Напомним, 12 декабря в работе "Киевстар" произошел масштабный сбой. Абоненты остались без мобильной связи и доступа в интернет. По состоянию на вечер 12 декабря 24 млн абонентов "Киевстара" все еще оставались без мобильной связи. Расследованием занялась Служба безопасности Украины.

Из-за сбоя по всей Украине возник ряд проблем, в том числе с вызовом экстренных служб и системами оповещения о воздушной тревоге.

Подробнее об атаке на "Киевстар" читайте в материале РБК-Украина.