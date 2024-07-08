Самая большая детская больница Украины. Что известно об "Охматдете" в Киеве

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Что известно о прилете по "Охматдету"

По данным Киевской городской военной администрации, в ходе утреннего удара обломки ракет упали в нескольких районах. В частности, в Соломенском повреждено офисное здание, в Голосеевском - гаражи и автомобили, в Днепровском - жилая застройка, в Дарницком - частный дом, в Святошинском - пожар на предприятии, в Деснянском - загорелся дом.

Кроме того, обломки упали на детскую больницу "Охматдет" в Шевченковском районе. Сообщается о разрушениях на ее территории.

Фото последствий появились в Telegram-канале президента Владимира Зеленского. Судя по ним, разрушено как минимум одно из помещений, по предварительным данным, это токсикологическое отделение. В корпусах больницы выбило окна.

Фото: последствия разрушений в "Охматдете" (t.me/V_Zelenskiy_official)

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал атаку на "Охматдет" целенаправленным российским ударом по детям. Видео последствий опубликовал украинский Минздрав.

На месте работают спасатели, полиция, волонтеры и медицинский персонал, которые разбирают завалы. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, идут аварийно-спасательные работы.

"Будут еще приданы силы Национальной гвардии, чтобы очень быстро разобрать завалы и спасти, возможно, людей, которые находятся под завалами. Более того, у нас есть три часа "золотого времени", чтобы если там есть кто-то живой, спасти. Только что мы достали еще одного человека, он жив, слава Богу", - отметил он.

На этот момент известно о двух погибших на территории "Охматдета". После разбора завалов вручную задействуют тяжелую технику. О том, сколько человек могут быть под завалами на территории больницы, сказать сложно. Для поиска выживших привлекут служебных собак.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, пациентов эвакуируют в другие больницы Киева.

Позже президент Зеленский заявил, что Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за преступления против детей и человечности в целом.

"Детская больница "Охматдет" в Киеве. Одна из самых важных не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница. "Охматдет" спас и вернул здоровье тысячам детей", - добавил он.

По словам заведующего отделения трансплантации костного мозга Александра Лисицы, повреждены почти все корпуса больницы, в том числе новый. Министр здравоохранения Виктор Ляшко добавил, что в том числе поврежден корпус, где находились дети на диализе.

В комментарии РБК-Украина Клименко уточнил, что 15 человек были ранены непосредственно в помещениях "Охматдита". С двумя врачами не могут выйти на связь.

О том, как сейчас выглядит "Охматдет", - в репортаже РБК-Украина с места событий.

Как появился "Охматдет" и что это за больница

"Охматдет" (сокращенно от "охрана материнства и детства") - это многопрофильное диагностическое и лечебное учреждение в Киеве. Оказывает специализированную медицинскую помощь и является самой крупной детской больницей в Украине. Находится на улице Черновола в Шевченковском районе.

История "Охматдета" началась в конце XIX века, когда на средства мецената Николая Терещенко открыли бесплатную больницу для чернорабочих и малоимущих людей.

После событий Украинской революции 1917 года там, кроме терапевтических коек, разместили тубдиспансер, роддом, консультацию для матерей и беременных женщин.

Организацией здравоохранения в Киеве в те времена занималась окружная инспектура здравоохранения, в состав которой входил отдел инспектуры "Охматдет". В его систему входили детские больницы, молочные кухни, дома младенцев, консультации. В этих медицинских учреждениях также проходили обучение студенты - медики и патронажные медсестры.

В 1927 году предложили создать институт "Охматдет" и разместить его в больнице для малоимущих. Официальное открытие Института охраны материнства и детства состоялось весной 1929 года. С тех пор развитие больницы как главного детского лечебного учреждения было тесно связано с деятельностью института. В 1934-м Институт "Охматдет" объединили с институтом здравоохранения подростков.

В 1940 году его переименовали в Научно-исследовательский институт охраны материнства и детства. Сама больница называлась "Больницей института охраны материнства". На тот момент там функционировали физиологическое и патологическое детские отделения, акушерское, гинекологическое, инфекционное, венерологическое, отделение для хронических больных.

В 1947 году к больнице присоединили поликлинику № 11, после чего она получила название Объединенная больница института охраны материнства и детства "Охматдет". В начале 1960-х научно-исследовательский институт охраны материнства и детства перевели в новый корпус на территории "Медгородка", однако название "Охматдет" так и осталось в наследство больнице.

С 1998 года в структуре "Охматдета" работает Центр детской онкогематологии и трансплантации костного мозга. Окончательно структура сформировалась к 2000 году. Строительство новых корпусов началось в 2011-м, в 2017 году сдали первую очередь обновленного комплекса, в 2020-м - вторую.

В состав хирургической клиники входят: отделение ургентной хирургии, гнойной хирургии и торакоабдоминальное отделение, хирургия новорожденных, отделение ортопедии и травматологии, реконструктивно-пластической хирургии, отоларингологическое отделение, отделение детской гинекологии, отделение детской офтальмологии и микрохирургии.

В отделении реконструктивно-пластической хирургии проводят операции по приживлению ампутированных сегментов конечностей, восстановлению периферических нервов и сухожилий. В отделении токсикологии применяются методы экстракорпоральной детоксикации, гемосорбции, гемодиализа, перитонеального диализа, плазмофореза, разработаны методы лечения острой и хронической почечной недостаточности.

Медико-генетический центр занимается проблемами диагностики и лечения наследственных заболеваний. Центр детской гематологии является ведущим в Украине учреждением по диагностике лейкемии. Здесь также производится трансплантация костного мозга.

В единственных в Украине неонатальных клиниках проводятся обследования, интенсивая терапия и вынашивание больных новорожденных и глубоко недоношенных детей с массой тела от 500 г. В отделениях терапевтического профиля лечатся дети с тяжелыми патологиями, иммунодефицитным состоянием, аллергическими заболеваниями.

Неврологическое отделение проводит полное клинико-инструментальное обследование детей с судорогами разного генеза, уточняет и подбирает адекватное лечение антиконвульсантами разного направления действия у детей, долгое время безуспешно лечившихся. В отделении эндокринологии применяются современные методы исследования и лечения болезней эндокринной системы, особенно больных сахарным диабетом.

Консультативно-диагностическая поликлиника оказывает помощь больным детям и женщинам по 30-ти врачебным специальностям: аллергология, гематология, дерматология, иммунология, кардиоревматология, психоневрология и так далее.

На базе "Охматдита" работают Центр планирования семьи и реабилитации и отделения восстановительного лечения.

Диагностические службы представлены подразделениями: отделением лучевой диагностики, функциональной диагностики, отделением эндоскопических исследований и лабораторией.

Как пострадал "Охматдет" от других атак

"Охматдет" не впервые страдает в результате российских ударов. Например, утром 16 марта 2022 года рядом с больницей прогремели три взрыва. Одна из ракет попала в здание неподалеку от "Охматдета", сотрудники говорили, что из-за ударов вибрировала половина больницы.

Обломки ракеты нашли на балконе отделения хирургии новорожденных. По словам врачей, от взрыва шатались койки. Взрывной волной выбило окна в педиатрическом отделении, а в отделении неврологии повредило потолок. Много обломков нашли рядом с больницей, но тогда на территории "Охматдета" никто не пострадал.

10 октября 2022 года в ходе массированной атаки на Киев территория и корпуса "Охматдета" под удар не попали. Но в результате прилета ракеты по центру столицы погибла врач-гематолог Оксана Леонтьева, которая ехала на работу в больницу.

При подготовке материала использовались: информация из wikipedia, данные из Facebook-страницы "Охматдета", Telegram-каналов Киевской городской военной администрации, мэра Виталия Кличко, президента Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака, заявление и комментарий министра внутренних дел Игоря Клименко.