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Повінь на заході: проїхати по дорогах державного значення можна без обмежень

Новини » Надзвичайні події     25.06.2020 - 12:51
Повінь на заході: проїхати по дорогах державного значення можна без обмежень
Фото: дорога (pixabay)

Орієнтовна вартість збитків дорожньому господарству перевищує 234 млн гривень

Проїзд дорогами державного значення у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях відбувається без обмежень. Проїзд забезпечили спільно служби автомобільних доріг та органів місцевої та державної влади.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

У відомстві нагадують, що раніше в результаті інтенсивних опадів та підйому рівнів води в річках Карпатського регіону протягом 22-23 червня ділянки доріг, мостові споруди були зруйновані, а рух автотранспорту - обмежений.

В "Укравтодорі" заявили, що загальна орієнтовна вартість збитків, завданих дорожньому господарству, становить 234,4 млн грн.

У Чернівецькій області зруйновано та пошкоджено п'ять автодоріг загального користування державного значення та штучні споруди на них. Орієнтовна вартість збитків становить 40,68 млн гривень. Через підвищення рівня води в річці Прут, підтоплення підходів до тимчасових технологічним мостам та зсув земляного полотна транспортне сполучення забезпечено по об'їзних маршрутах.

В Івано-Франківській області пошкоджено та зруйновано п'ять автодоріг загального користування державного значення та штучні споруди на них. Збитки орієнтовно оцінюють у 104,0 млн гривень. У зв'язку з виходом з берегів річки Дністер по ряду ділянок транспортне сполучення забезпечують по об'їзних маршрутах.

У Закарпатській області пошкоджено та зруйновано чотири автодороги загального користування державного значення та штучні споруди на них. Вартість збитків орієнтовно оцінюють у 23,99 млн гривень.

У Львівській області внаслідок підтоплення дороги і рівня води над проїзною частиною 25 см обмежено рух автотранспорту на Т-14-19 Миколаїв - Жидачів - Калуш (км 43 700). Орієнтовна вартість збитків - 65,7 млн ​​грн (з урахуванням потреби завершення робіт по влаштуванню підпірної стінки з габіонів на М-06 Київ - Чоп км 625 + 600 - км 625 + 700).

Крім того, в Тернопільській області замулені 65 км доріг державного значення і чотири мости, а також 186 погонних метрів труб.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області покращується ситуація з паводками: на ранок 25 червня рівень річки Бистриця знизився на півтора метра.

Як писало РБК-Україна раніше, через негоду 22-24 червня у західних областях України було зруйновано 117 км автодоріг, 64 мости, а також підтоплені 285 населених пунктів.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України дорогиповіньзападная Украина
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