Повінь у КНДР могла пошкодити ядерний об'єкт

Недавня повінь у Північній Кореї, можливо, пошкодила насосні станції, які підключені до головного ядерного об'єкту країни в Йонбені. Про це свідчать знімки зроблені з супутника 6 серпня.

Про це повідомляє американський сайт 38 North, що займається проблемами КНДР.

Проаналізувавши супутникові знімки, експерти заявили, що вода "досягла двох насосних станцій, обслуговуючих реактори" на ядерному комплексі.

"Знімки від 6 серпня, у порівнянні з зображеннями від 22 липня, показують різке підвищення рівня води в річці Кулен, яка протікає поруч з комплексом Йонбен", - відзначають експерти.

Також вони зазначають, що п'ятимегаватний реактор, який, як вважають, використовується для виробництва збройового плутонію, мабуть, уже деякий час не працює, а експериментальний легководний реактор ще не запущений, але повторення подібного повені потребує зупинки реактора.

Фото: підтоплення головного ядерного об'єкта (38north.org)

Нагадаємо, на Корейський півострів обрушилися тривалі дощі, що викликали повені та зсуви, які призвели до руйнувань і загибелі людей як у Північній, так і Південній Кореї.

Раніше повідомлялося, що в Південній Кореї в результаті повеней і зсувів, викликаних сильними дощами, загинули шість осіб, ще 8 вважаються зниклими безвісти.