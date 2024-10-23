RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Наводили "Шахеды" на севере. СБУ задержала двух предателей, среди которых несовершеннолетний

Фото: СБУ задержала двух предателей, наводивших "Шахеды" на севере (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила двух предателей, которые наводили "Шахеды" на радиолокационные станции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и линии электропередач на севере. Один из задержанных несовершеннолетний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что произошло

Предатели действовали в Киевской и Черниговской областях. Оба являются жителями Киева в возрасте 17 и 21 год, которых завербовали сотрудники российской военной разведки. 

Для того, чтобы получить координаты для запуска "Шахеди", предатели объезжали территорию обоих регионов на своем авто.

 

Фото: СБУ задержала двух предателей, наводивших "Шахеды" на севере (t.me/SBUkr)

"Во время вылазок предатели пытались обнаружить боевые позиции радиолокационных станций ВСУ, которые обороняют воздушное пространство столичного региона и Черниговщины. Также фигуранты фиксировали последствия дроновых атак агрессора на энергетические объекты на севере Украины", - добавляет СБУ. 

Для фиксации последствий атак на энергетические объекты задержанные проводили съемку с помощью с помощью с помощью камер мобильных телефонов с дополнительным питанием, которые прятали в замаскированных коробах вблизи опорных линий электропередач.

Во время обысков, после задержания, у предателей были изъяты мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российским ГРУ. 

Что угрожает

Обоим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. 

В частности преступные действия 21-летнего фигуранта дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 304 Уголовного кодекса Украины - вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. 

Предателям грозит пожизненное заключение. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также задержала предателей, готовивших теракт в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияКиевская областьЧерниговская область