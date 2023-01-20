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Наводили ракеты. В Днепре разоблачили сеть российских агентов

Фото: СБУ разоблачила в Днепре агентурную сеть (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили в Днепре российскую агентурную сеть. Предатели корректировали ракетные удары по Днепру, в том числе по объектам энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Контрразведка СБУ провела в Днепре спецоперацию и нейтрализовала агентов, работавших на Главное управление Генштаба России (более известную как ГРУ). Шпионы передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. С этой информацией РФ готовила ракетные атаки.

Кроме того, агенты выясняли последствия прилетов, чтобы повторно скорректировать ракеты. Также проверяется причастность предателей к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.

Шпионы собирали данные о военных, их местах базирования и перемещения, пытались выявить позиции ПВО.

Всю собранную информацию они передавали представителям ГРУ через резидента группы. Им оказался бывший житель Днепра. В 2014 году он основал прокремлевскую организацию, выступавшую за создание так называемой "юго-восточной Украинской республики", которая контролировалась бы РФ.

Позже мужчина бежал в Россию, где его завербовали россияне. По их указаниям он создал агентурную сеть. Группа находилась в "режиме ожидания", но в октябре 2022 года активизировалась.

Во время обысков по адресам проживания задержанных правоохранители обнаружили:

  • самодельные взрывные устройства;
  • компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом;
  • прокремлевскую литературу.

Задержанным агентам объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Следствие продолжается.

Фото: СБУ разоблачила в Днепре агентурную сеть (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ идентифицировала главаря "кадыровцев", организовавшего так называемые "карательные рейды" на оккупированных территориях Луганской области.

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