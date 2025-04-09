Зачем ВСУ совершают "рейд" в Белгородскую область: объяснение эксперта

ВСУ в Белгородской области

В прошлом месяце в сети начали распространяться слухи о том, что украинские бойцы прорвали границу и зашли на территорию Белгородской области. На фоне этих заявлений враг даже объявил эвакуацию в Красноярузском районе региона.

В частности, в конце марта Институт изучения войны (ISW) заявил, что украинские военные продвинулись под Покровском и в Белгородской области. В то же время длительное время официального подтверждения о присутствии Сил обороны в Белгородской области не было.

Уже 7 апреля президент Владимир Зеленский, во время вечернего обращения, рассказал о ситуации на фронте и операции украинских войск в Курской и Белгородской областях России.

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