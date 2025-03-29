Зачем водители перекачивают шины: чем это может помочь и помешать в дороге

Наверное, каждый автомобилист знает, что если перекачать шины на несколько лишних единиц, машина будет есть меньше топлива. И это не единственный позитив, который неравнодушные автомобилисты приписывают перекачанным колесам. И действительно соблазнительно, не так ли - одним только накачиванием шин уменьшить расходы на топливо? Однако даже если это так, у каждой медали есть своя обратная сторона.

Твердые колеса - меньший расход?

Опытные водители конечно замечали, что колесо, которое меньше сминается в нижней части боковины, катится по дороге гораздо легче. Подтверждают это и инструментальные испытания, но при одном условии: повышение давления имеет смысл только когда оно составляет не менее 0,5 атм. Добавление 0,1 - 0,2 атм снижает сопротивление качению хоть и снижает, но на мизерную величину.

Что дает повышение давления в шинах

Снижение расхода горючего. Экономия составляет небольшую цифру, около 1,5%. И касается этот эффект экономии только в определенном диапазоне средних скоростей, ведь на скорости свыше 80 - 90 км/ч наибольшая доля горючего расходуется на борьбу с сопротивлением воздуху, а не качению;

Улучшение динамики автомобиля. Меньшее сопротивление качению, конечно, улучшает ускорение машины. Однако как и в первом пункте, процент прироста динамики невелик и граничит с погрешностью измерений;

Лучшая защита для шины и диска. Риск разрубить шину и погнуть колесный диск на ухабах будет меньше. Если шина будет более твердой, она меньше сминается при ударах о неровности, следовательно, при смятой шине колесный диск не достанет до асфальта и боковина шины не будет разрублена.

Минусы перекачанных шин

Усовершенствований без недостатков не бывает, тем более если тюнинг не одобрен автопроизводителем.

Ухудшение комфорта. Естественно, что более твердое колесо меньше поглощает толчки и вибрации от дороги и лучше передает их на кузов. Дополнительные встряски сопровождают любые эксперименты с давлением воздуха в шинах - по крайней мере, когда оно будет превышено на пол-атмосферы и более.

Сокращение долговечности ходовой. Конструкторы рассчитывают характеристики подвески и рулевого управления на определенную жесткость колес. Следовательно, на слишком жестких шинах все толчки, удары и вибрации от дороги передаются на детали ходовой. И неудивительно, что они преждевременно изнашиваются. Речь идет в первую очередь о подшипниках ступиц, шаровых опорах, шарнирных стойках стабилизаторов, шарнирах рулевой трапеции, сайлентблоках, втулках рычагов. Конечно, можно организовать детальные расчеты, но очень похоже, что замена деталей ходовой обойдется дороже вышеупомянутых 1,5 процента сэкономленного горючего.

Шина изнашивается быстрее. Нештатное давление в шине искажает пятно контакта колеса с дорогой. То есть каждое колесо будет опираться на дорогу через уменьшенную площадь протектора, и значит, протектор этот будет изнашиваться ускоренно и неравномерно, с "лысой" зоной по центру дорожки протектора.

Худшая управляемость. Поскольку упомянутое пятно контакта протектора с дорогой будет не таким (фактически меньшим), как его запрограммировали конструкторы, автомобиль будет управляться не так, как следует. То есть на перекачанном колесе машина хуже управляется и не так надежно держится заданного курса. Тормозной путь будет больше, особенно в дождливую погоду.



Коротко

Хотя положительное влияние увеличенного давления в шинах и небольшое, но оно есть. И если ваше авто эксплуатируется именно в тех условиях, где те плюсы имеют значение, указанный метод есть смысл использовать. Не забывая при том и о негативных проявлениях, точнее, об их коррекции во время движения - путем повышенной аккуратности при управлении.

При подготовке статьи были использованы материалы Rosava и Nokian Tyres.