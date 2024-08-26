"Сила Сибири-2" на паузе. Что это за газопровод и почему Китай "динамит" Россию

Амбициозный проект "Сила Сибири-2" по строительству еще одного газопровода из России в Китай поставлен на паузу и, похоже, надолго. На прошлой неделе Монголия не включила его в план развития до 2028 года, и многие расценили это как отсрочку спорного проекта, который мог бы стать поддержкой для Москвы в условиях санкций и войны против Украины.

РБК-Украина объясняет, что такое "Сила Сибири-2" и почему Китай не готов усиливать зависимость от российского газа.

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Что такое "Сила Сибири-2" и при чем здесь Монголия

"Сила Сибири-2" - это проектируемый магистральный газопровод от месторождений российской Сибири до Китая. Его протяженность должна составить около 6700 км, з которых 2700 км - пройти по территории России и 2500 км - по территории Монголии. Запланированная мощность прокачки - 50 млрд кубометров газа в год.

На бумаге проект существует с 2006 года, с тех пор сменил несколько названий и маршрутов. Сначала имел название "Алтай" и должен был проходить через одноименную республику в Южной Сибири. Но его отменили, поскольку территория Алтая покрыта горами и прокладывать трубы там тяжело.

В 2014 году Россия и Китай договорились о крупных поставках газа и начали строить газопровод "Сила Сибири", который запустили в 2019-м. По соглашению от 2014 года поставки должны были нарастить еще больше, в итоге решили строить "Силу Сибири-2". Но уже в течение нескольких лет Москва и Пекин не могут договориться о цене и объемах.

Фото: схема проектируемого газопровода "Сила Сибири-2" (инфографика Financial Times)

На прошлой неделе проект столкнулся с новым препятствием. Новое правительство Монголии не включило его в план национального развития до 2028 года. Очередная отсрочка объясняется разногласиями, геополитическими факторами, а также обеспокоенностью по введению западных санкций против тех, кто помогает России в войне против Украины.

"Мы вступаем в длительную паузу, когда Москва больше не верит, что сможет получить желаемое соглашение от Пекина, и, вероятно, отложит проект до лучших времен", - заявил бывший член Совета безопасности Монголии Мунхнар Байарлхавга.

Как пишет The South China Morning Post, Китай недоволен желанием РФ самостоятельно контролировать монгольский участок. А также запрашивает цену на газ, близкую к внутренним российским, что не устраивает "Газпром", поскольку строительство требует больших затрат. Прогнозировать дальнейшие переговоры сложно, отмечает специалист по России и Центральной Азии Шанхайской академии социальных наук Ли Лифань. "Монголия надеется получить инвестиции от Китая и России, но у России нет денег, и Китай не спешит строить трубопровод", - объяснил он.

Тем временем в МИД России уверяют, что проект "Сила Сибири-2" через Монголию якобы в высокой степени готовности, а реализация начнется "сразу после согласования ценовых условий и объема поставок".

В чем основные разногласия между Россией и Китаем

Тема "Силы Сибири-2" постоянно всплывает на переговорах Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпинем. В марте прошлого года Пекин разочаровал Москву, когда отказался брать обязательства по увеличению импорта газа.

Как писал Bloomberg, Китай не желает повторять ошибок Евросоюза и чрезмерно полагаться на российский газ. Наоборот, Пекин намерен максимально широко диверсифицировать поставки даже ценой того, что это может оказаться дороже. Агентство отмечало, что асимметрия в двусторонних отношениях особо ярко заметна на встречах руководства Китая и РФ.

Например, Путин анонсировал планы поставлять 98 млрд кубов трубопроводного газа и не менее 100 млн тонн СПГ в год. Однако его желания разошлись с ожиданиями Си, который не высказал никакой заинтересованности в реализации планов. Заявленный Путиным экспорт примерно в шесть раз выше того, что Россия поставляла в Китай на 2023 год.

После визита российского диктатора в мае 2024 года переговоры зашли в тупик, пишет Financial Times. Издание со ссылкой на источники отмечает, что Пекин все еще требует газ по внутрироссийским ценам, которые субсидируются государством, поэтому экспорт по этим ценам был бы невыгодным для РФ.

К тому же Китай не готов выкупать весь газ из возможной будущей "Силы Сибири-2" в объеме 50 млрд кубометров в год. Китайский спрос составляет примерно 400 млрд кубов в год и больше половины страна добывает самостоятельно. А в импорте ставит на сжиженный природный газ: 34 контракта на 65 млрд кубов (из них 15 с США), план до 2025 года - контрактовать по 276 млрд.

Еще одна российская труба нужна Китаю скорее для диверсификации поставок при условии, что цена будет выгодной.

"Китаю может понадобиться российский газ стратегически, как безопасный источник поставок, не завязанный на морские перевозки, которые могут быть затронуты в случае конфликта вокруг Тайваня. Но чтобы это окупилось, Китаю действительно нужны очень низкие цены и гибкие обязательства", - заявил директор Carnegie Russia Eurasia Center Александра Габуев (Берлин, Германия) в комментарии FT.

Неспособность России заключить сделку подчеркивает, как война в Украине сделала Китай старшим партнером в отношениях, добавил он.

Почему "Сила Сибири-2" нужна Москве

Китайско-российские торговые отношения в энергетике были значительными до вторжения России в Украину, но с 2022 года еще больше усилились. В 2023 году экспорт нефти увеличился на треть, угля и СПГ - почти удвоился. Таким образом, РФ стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в эту страну, вторым по углю и третьим по СПГ. Кроме того, поставки трубопроводного газа по "Силе Сибири-1" выросли вдвое до 22,7 млрд кубов в год, что составило 34% китайского импорта.

"Газпрому" действительно нужен китайский рынок. После того как в 2022 году вышли из строя "Северные потоки", экспорт в Европу сократился до минимальных уровней с 1970-х годов, а добыча газа - на 13%. В прошлом году российский гигант впервые за 25 лет стал убыточным: чистый убыток за 2023-й превысил 6 млрд евро.

"Газпром" регулярно сообщает о рекордах экспорта в Китай, но объемы небольшие - 22,5 млрд кубометров в 2023 году против потерянных 60 млрд на европейском рынке только по "Северному потоку". И поскольку Россия считает потерю рынка ЕС необратимой, то пытается увеличить зависимость Китая от себя, отдавая приоритет "Силе Сибири-2" по нескольким причинам.

Геополитика. Москва рассматривает газ как мощный инструмент в отношениях с контрагентами по всей Евразии. До 2010-х - на постсоветском пространстве, когда предлагала его по ценам ниже рыночных в обмен на геополитическое выравнивание или контроль над энергетической инфраструктурой.

Вероятно, похожий расчет используется и с "Силой Сибири-2". Продавая большие объемы газа, Россия потенциально может связать Китай более тесным альянсом. Однако ее переговорные позиции намного слабее, и убедить Пекин взять обязательство по такому проекту во время войны с Украиной было бы геополитическим поворотом для Москвы.

Экономика. "Сила Сибири-2" скорее всего будет менее прибыльной из-за высокой стоимости строительства и более низкой ожидаемой цены на газ. Но ожидается, что трубопровод сможет генерировать заказы для российских производителей стали, что ускорит экономическое развитие восточной части РФ.

Поскольку страна-агрессор готовится к длительному периоду международной изоляции и экономики военного времени, "Сила Сибири-2" может стать флагманским проектов, который ознаменует решительный разрыв с Западом и поворот на Восток. Собственно, заявления о готовности начать строительство без контракта на поставку подчеркивают, что экономические выгоды выходят далеко за рамки продажи самого газа.

Почему Пекин тянет с российским газопроводом

Когда речь заходит о новом газопроводе, Китай не спешит, потому что прямо сейчас ему не нужен российских газ в таких объемах. Более того, у него много вариантов поставок. И поскольку он до сих пор оценивает, вписывается ли "Сила Сибири-2" в его портфель импорта, китайские соображения наверняка будут включать следующие факторы.

Прогнозируемый импорт. Стране вряд ли понадобится много импортного газа до середины 2030-х годов. Согласно прогнозам, к 2030 году импорт достигнет около 250 млрд кубометров, что в значительной степени может быть покрыто уже законтрактованными поставками. Тем не менее базовый сценарий показывает, что к 2040 году скорее всего место для нового трубопровода из России появится, когда импорт приблизится к 300 млрд кубов в год (и только 150 млрд будут покрыты нынешними контрактами).

Цена. Если Китай решит продвигать проект, то попытается обеспечить более низкую цену, так как находится в более сильной переговорной позиции, чем в 2014 году, когда договаривался о первой "Силе Сибири". Данные китайской таможни демонстрируют, что газ по ней был дешевле, чем другой импортный газ и СПГ.

Сила переговоров. Пауза в новом проекте дает Китаю рычаги в переговорах с Россией и другими поставщиками. Сами обсуждения уже давят на поставщиков, заставляя их подписывать контракты или рисковать потерей китайского рынка. По мере того, как обсуждается идея "Силы Сибири-2", китайские компании подписали контракты на СПГ, в том числе 27-летних соглашения с Катаром. Кроме того, ранее Си Цзиньпин заявил лидерам стран Центральной Азии о необходимости ускорить строительство трубопровода "Линия D". Эти шаги сигнализируют России о том, что Пекин ищет другие варианты, чтобы покрыть свои потребности в импорте.

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Таким образом, Китай пока довольствуется тем, что "Сила Сибири-2" остается на бумаге. Это дает ему время оценить потребности в импорте. Однако определенные геополитические соображения могут подтолкнуть к завершению проекта. Если сейчас цена на газ и чрезмерная зависимость от одного поставщика являются основными проблемами, то дальнейшее ухудшение отношений с США может оказать дополнительную поддержку проекту. Но если он и будет построен, то скорее всего на условиях Китая, а не России.

При подготовке текста использовались: публикации The South China Morning Post, Bloomberg, Financial Times, анализ Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета (CGEP).