Зачем нужен реестр прав на недвижимое имущество и что будет, если не зарегистрировать в нем жилье

По ее словам, в последние недели в СМИ и соцсетях распространяется информация о том, что украинцы могут потерять жилье, построенное в 80-90-х годах прошлого века, если не зарегистрируют его в ГРРП. Это абсолютно не соответствует действительности, подчеркивает нардеп, и отмечает, что внесение жилья в этот Реестр исключительно добровольно и не имеет ничего общего с утратой права собственности на него.

Что такое ДРРП, когда и для чего его создали

Государственный реестр прав на недвижимое имущество - единственная государственная информационная система, содержащая сведения о правах человека на недвижимое имущество, объясняет Шуляк.

По ее словам, регистрация вещных прав на свое жилье в ГРРП это, по сути, официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Соответствующий реестр был создан в 2013 году и поэтому все жилье, построенное с того времени, в ГРРП вносится автоматически. В случае если речь идет о жилье, построенном до 2013 года, то есть до запуска соответствующего Реестра, вносить в систему данные о нем владелец должен самостоятельно. Но эта опция - исключительно добровольная, еще раз подчеркнула парламентария.

Зачем нужно вносить жилье в ДРРП

По словам Шуляка, в последнее время одна из главных причин внесения гражданами жилья, которое было построено до 2013 года - услуга "єВідновлення". Поскольку информация о том, что без регистрации жилья в ГРРП получить компенсацию по программе "єВідновлення" будет невозможно, люди, чье жилье находится в зоне риска быть разрушенным и поврежденным, звучала неоднократно, украинцы начали вносить свое жилье в ГРРП более активно.

"При этом, к сожалению, многие граждане были даже не в курсе, что такой реестр существует и жилье в нем лучше зарегистрировать. Важный момент - это актуально только для жилья, которое было построено до 2013 года. Жилье построено позже вносится в реестр автоматически", - сообщила Шуляк.

Она также подчеркнула, что решение о внесении или невнесении жилья в ГРРП - исключительно добровольное. То есть делать это украинцев силой никто не заставляет. Однако сделать это желательно по нескольким причинам. Среди них то, что:

Совершение любых действий с недвижимым имуществом возможно только при наличии сведений в настоящем Реестре;

Только зарегистрированные в ГРРП права имеют юридическую силу перед другими (третьими) лицами, а зарегистрировать за собой права на недвижимость может только лицо, которому она принадлежит;

Создание дополнительных гарантий и сведение к минимуму возможности недобросовестных лиц зарегистрировать на себя не принадлежащие им права;

Защита имущества от мошенничества, ведь подделать правоустанавливающие документы в бумажной форме гораздо легче, чем в электронной;

ГРРП является препятствием для проведения незаконных сделок с недвижимостью;

ГРРП делает невозможным попадание копий документов в третьи лица;

В случае отсутствия документов о праве собственности такое право подтверждается на основании информации из ГРРП, получаемой путем непосредственного доступа к нему, без требования соответствующих дубликатов документов;

ДРРП обеспечивает защиту и соблюдение прав человека внутри перемещенных лиц и лиц, пострадавших от войны;

С помощью ГРРП проще заказать административные услуги.

"Электронные, цифровые реестры - один из самых главных антикоррупционных предохранителей, поэтому тотальная цифровизация, как мы ее называем, одна из важнейших антикоррупционных мер. Здесь все просто - чем меньше чиновников, работа которых отныне переведена в цифру и не нуждается в их посредничестве и, соответственно, взяток, тем прозрачнее область государственных услуг. И это касается не только ГРРП", - пояснила Шуляк.

По ее словам, в Украине уже 3 года функционирует, в частности, Единая государственная электронная система в сфере строительства, благодаря которой больше не нужно идти к чиновникам и заносить взятки. Теперь ее функционал планируют расширять. А в случае ГРРП речь идет об отсутствии бумажной волокиты, скорости и удобстве получения государственных услуг. Кроме того, в случае купли-продажи недвижимости с помощью ГРРП удобно проверить документы. Система сокращает время на проведение сделки и юридическая чистота легко отслеживается.

Что будет, если жилье не внести в Г РРП

Шуляк отмечает - жилье, которое не зарегистрировано в ГРРП, у украинцев никто не будет отбирать. Это предположение, подчеркнула она, совершенно не соответствует действительности. Но в случае, если жилье было уничтожено в результате российской вооруженной агрессии, гражданин не сможет, к сожалению, получить за это компенсацию по программе "єВідновлення".

"Пока мы видим, что невнесение жилья в ГРРП - самая частая причина отказа в компенсации. Впрочем, общее количество отказов в компенсации достаточно незначительное. Но это не значит, что с этим нужно медлить - особенно жителям тех регионов, жилье которых находится в зоне риска", - заметила Шуляк.

Как внести жилье в ГРРП

В настоящее время предусмотрены два способа внесения информации о владельце в Государственный реестр прав на недвижимое имущество: через портал Дія или через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или нотариуса.

Для того чтобы внести информацию через Дію, необходимо:

Создать электронную подпись, если ее нет;

Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на сайте Дія с помощью электронной подписи;

Проверить личные данные в пользовательском профиле, если произошли изменения, то необходимо их обновить;

Заполнить онлайн-форму на получение услуг;

Загрузить документы о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимости (выданы до 1 января 2013 года);

Подписать заявление электронной подписью.

Для внесения информации через портал ЦПАУ или через нотариус необходимо: