Зачем в древности украинцы "запекали" детей в печах: причина очень логична

Для чего детей "запекали"?

В традиционной украинской культуре печь играла ключевую роль: это был не только кухонный и отопительный прибор, но и символ родного очага, продолжения рода и духовной силы семьи.

Считалось, что печь - своеобразная "мать", к которой важно относиться с уважением: не ссорились рядом, не плевали в нее, ее не разрешалось ругать или презирать.

Как проводили процедуру

Обряд, известный как "перепекание" или "запекание", заключался в том, что младенца - в основном преждевременно рожденного или больного - заворачивали в мягкую ткань или клали на лопату и несколько раз погружали в теплую (не горячую!) печь.

Процедура длилась всего несколько минут под строгим контролем: температуру определяли рукой. Если ребенок выдерживал, считалось, что он имеет силу жить; если нет - видели, что "не будет жить".

Откуда взялся такой метод лечения

Идея основания для такого обряда строилась на опыте "лечения теплом". В 19-20 веке народные целители применяли печь, чтобы согреть детей и взрослых при простуде, рахите, ломоте в суставах - даже для лечения кашля.

Без доступа к инкубаторам, больницам или медикаментам это было единственным способом поддержать свет жизни младенца - своеобразное "инкубационное тепло" достаточно эффективно согревало и укрепляло слабый организм.

Печь считалась в древности не только как физический прибор, а как сакральная сущность - "хранительница рода". Она считалась домом предков, возможно, именно поэтому считали, что она способна "взять больного ребенка и вернуть его здоровым".

То есть, кроме греющей функции, печь выполняла еще и мистическую защиту, оберегая младенца от негатива и нечистого.

Как выполнялся обряд

Выжигали печь и убеждались, что она теплая, но не чрезмерно горячая - температура контролировалась рукой

Клали ребенка, завернутого в ткань или на лопату, в теплую печь на несколько минут - до трех засовов (в зависимости от региона и состояния ребенка).

Если ребенок выживал - верили: он будет крепким. Если вместо этого - "Бог забрал", то считалось, что так суждено.

Несмотря на риски, обряд проводился под наблюдением знахарей или бабушек и был контролируемым: печь должна была быть только теплой, а продолжительность ограниченной.

По свидетельствам этнографов, трагические случаи были скорее исключениями, чем правилом.