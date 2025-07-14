Навигатор как угроза. Ученые рассказали, как GPS может привести к гибели за рулем

Американские и немецкие ученые провели исследование, в котором выяснили, как и почему GPS-навигация может становиться причиной смертельных инцидентов. Цель работы - сделать навигационные системы более безопасными и предотвратить трагические случаи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.
Так называемый "синдром смерти по GPS" описывает ситуации, когда люди слепо следуют указаниям навигатора и оказываются в опасных или смертельных условиях. Классические примеры: туристы, которые заезжают в океан, теряются в пустыне или застревают в непроходимой местности.
Как отмечают исследователи, современные навигаторы работают не только на основе GPS-сигнала, но и с использованием других сервисов, включая Wi-Fi. Однако ошибки системы или неправильная интерпретация маршрута могут иметь тяжелые последствия.
Основные причины инцидентов:
Исследование зафиксировало 52 случая со смертельным исходом, а также множество инцидентов с тяжелыми травмами. При этом более половины происшествий не привели к гибели, но могли закончиться трагически.
Совет ученых: перед поездкой стоит изучить маршрут и помнить, что GPS - лишь помощник, а не замена здравому смыслу и внимательности.
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