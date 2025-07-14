Навигатор как угроза. Ученые рассказали, как GPS может привести к гибели за рулем

Так называемый "синдром смерти по GPS" описывает ситуации, когда люди слепо следуют указаниям навигатора и оказываются в опасных или смертельных условиях. Классические примеры: туристы, которые заезжают в океан, теряются в пустыне или застревают в непроходимой местности.

Как отмечают исследователи, современные навигаторы работают не только на основе GPS-сигнала, но и с использованием других сервисов, включая Wi-Fi. Однако ошибки системы или неправильная интерпретация маршрута могут иметь тяжелые последствия.

Основные причины инцидентов:

Отвлечение внимания: один из водителей сбил велосипедиста, когда увеличивал карту на экране навигатора

Неверные команды: приводили к столкновениям с автомобилями, пешеходами и выездам на встречную полосу

Полная слепота к здравому смыслу: один из водителей проехал 47 километров по встречке, полностью полагаясь на GPS

Несоответствие маршрута возможностям авто: внедорожник может справиться с бездорожьем, но спортивный автомобиль - нет

Игнорирование погодных условий: осадки, туман и лед могут превращать "рекомендуемый" маршрут в ловушку.

Исследование зафиксировало 52 случая со смертельным исходом, а также множество инцидентов с тяжелыми травмами. При этом более половины происшествий не привели к гибели, но могли закончиться трагически.

Совет ученых: перед поездкой стоит изучить маршрут и помнить, что GPS - лишь помощник, а не замена здравому смыслу и внимательности.