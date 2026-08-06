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Учеба без сюрпризов: какую технику стоит купить школьнику до 1 сентября

15:40 06.08.2026 Чт
3 мин
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Подготовка ноутбука, планшета или зарядной станции заранее обеспечит бесперебойное обучение ребенка в любом формате – оффлайн, онлайн или смешанном
aimg Юлия Бойко
Учеба без сюрпризов: какую технику стоит купить школьнику до 1 сентября Какая техника нужна ребенку для эффективного обучения? (фото: Dreamstime)
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Подготовка к новому учебному году для многих родителей уже давно не ограничивается покупкой тетрадей и канцелярии. Смартфон, планшет или ноутбук стали необходимыми инструментами для школьников как для выполнения домашних заданий, так и для онлайн-уроков, поиска информации и работы с образовательными платформами.

РБК-Украина и Фокстрот собрали подборку техники и полезных товаров, которые могут понадобиться ребенку в течение учебного года и какие выгодно приобрести именно сейчас.

Досрочная подготовка позволяет спокойно выбрать нужную модель, сравнить характеристики и распределить затраты.

Учеба без сюрпризов: какую технику стоит купить школьнику до 1 сентябряТоп-5 гаджетов, которые упростят жизнь родителям и учащимся (коллаж: Фокстрот)

Для связи с ребенком и безопасности

Одним из главных вопросов родителей младших школьников остается безопасность и возможность быстро связаться с ребенком. В этом случае альтернативой первому смартфону может стать смартчас с функцией связи.

Смарт-часы GELIUS Pro GP-PK008 Rainbow GPS/4G (2 999 грн –> 2 799 грн, код товара на сайте - 7023446) позволяет звонить, отправлять голосовые сообщения, делать и отправлять фото, а благодаря GPS родители могут не волноваться и знать, где их ребенок.

Для старших школьников свой смартфон часто становится необходимым инструментом для обучения и общения. К примеру, SAMSUNG Galaxy A16 4/128Gb Dual Sim Black (SM-A165FZKBEUC) подходит для работы с образовательными приложениями, видеосвязи, общению с друзьями и повседневных задач. Стоимость модели сейчас составляет 7 199 грн вместо 7 999 грн (код - 7058507).

Техника для домашних заданий и дистанционного обучения

Отдельное внимание следует уделить технике для домашнего обучения. Если школа временно переходит на дистанционный формат, ребенку требуется устройство, позволяющее подключаться к урокам, выполнять задания и работать с файлами.

Для младших и средних классов одним из вариантов может быть планшет LENOVO Tab 8/128 LTE Luna Grey с защитным чехлом в комплекте (11 999 грн –> 9 999 грн, код - 7182623). Он подходит для онлайн-занятий, чтения электронных учебников, просмотра образовательного контента и отдыха.

Старшим школьникам, которым нужна большая производительность, пригодится ноутбук. ACER Aspire Lite AL16-54P-552L Light Silver может использоваться для подготовки презентаций, работы с документами, обучающими программами и большим объемом информации. Его стоимость сейчас - 34 999 грн вместо 39 999 грн (код – 7230394).

Чтобы обучение не зависело от электричества

Еще одним важным элементом подготовки есть резервное питание. Даже кратковременные перебои с электроэнергией могут повлиять на участие ребенка в онлайн-уроках.

Компактная зарядная станция ANKER SOLIX C300X (A1723311) поможет поддерживать работу ноутбука, планшета, смартфона или роутера. Стоимость модели - 11 699 грн (код - 7046010).

Заблаговременный выбор техники позволяет подготовиться к разным сценариям обучения и избежать излишнего стресса накануне сентября. Еще больше техники ищите в магазинах Фокстрот, мобильном приложении и на сайте.

Важно! Акционные цены, указанные в тексте, действуют в течение ограниченного периода. Подробные условия - на foxtrot.ua.

Ранее Министерство образования и науки обновило требования к интерактивным электронным приложениям к учебникам.

Будут новые требования к техническим характеристикам, офлайн-доступу, адаптации к разным устройствам, интерактивности и доступности контента, в частности для учеников с особыми образовательными потребностями.

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