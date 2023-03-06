Не учения. В Воздушных силах объяснили цель поездки украинских пилотов в США

"Речь идет о двух пилотах. Они не учатся, там речь шла о том, что анализируют готовность украинских летчиков. Анализируют их боевой опыт, их знания для того, чтобы концептуально понять, сколько времени понадобится, какие надо потратить учебно-материальные средства, которую базу выбрать для потенциального будущего обучения пилотов", - объяснил спикер.

В то же время Игнат отметил, что пока не определен тип самолета, который, вероятно, будет передан Украине и на котором будут тренироваться украинские пилоты. Вероятно, что это будет американский F-16, однако окончательное решение о предоставлении еще не принято партнерами.

"Эти пилоты уже опытны, работают сейчас с нашими партнерами, чтобы понять, как именно можно организовать учебный процесс. Количество тоже объявлять не будем, десять уже обнародовали. Понятно, что мы сразу не можем взять весь летный состав и отправить учиться", - добавил Игнат.

Напомним, недавно американское издание NBC сообщило, что два украинских пилота прибыли в США для обучения на симуляторе для современных боевых самолетов, в том числе F-16.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил эту информацию.

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