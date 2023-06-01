В учебном подразделении ГСЧС в Харьковской области произошел взрыв: два курсанта погибли

В помещении одного из учебных подразделений ГСЧС в Харьковской области произошел взрыв, в результате которого погибли два курсанта, еще один получил ранения.
Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии для прессы, сообщает РБК-Украина.
Трагедия произошла 31 мая около 14:30 в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС.
В результате взрыва получил ранение 20-летний курсант. По словам спикера прокуратуры, жизни пострадавшего угрозы нет.
Два курсанта 21 и 22 лет скончались от полученных травм в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Все они были студентами 3-го курса одного из университетов системы ГСЧС.
По этому факту для установления обстоятельств происшествия предварительно внесены сведения в ЕРДР п.1 ч.2 ст.115 УКУ (гибель двух человек). Проводятся первоочередные следственные действия (осмотр места происшествия с привлечением взрывотехников и установления свидетелей).
Напомним, сегодня, 1 июня российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Зафиксировано два попадания по промышленному объекту в Индустриальном районе города. В результате обстрела пострадала 63-летняя женщина.
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