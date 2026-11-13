"Решилась проверить США и Европу". В Финляндии объяснили цель требований России к НАТО

"Россия хочет, чтобы европейские страны-члены НАТО ограничили свои операции в интересах России, а такие вещи не подлежат обсуждению", - подчеркнул Хяккянен.

По его словам, подобные предложения "абсолютно возмутительны". Он отметил, что страна-агрессор об этом знает.

Финский министр добавил, что Москва сейчас не настроена серьезно на мирные переговоры, а расширяет свои требования, пытаясь изменить архитектуру европейской безопасности в собственную пользу.

"В последние дни Россия явно решилась проверить США и Европу на предмет их гибкости", - подчеркнул Хяккянен.

Психологическая стратегия Кремля

Финский глава оборонного ведомства подчеркнул, что западные политики должны осознать реальный характер действий Москвы.

По его словам, это часть долгосрочной психологической стратегии, реализуемой десятилетиями для создания невыгодных условий для союзников Украины.

Что предшествовало

Напомним, Bild сообщило, что Россия для завершения войны в Украине требует выхода Финляндии из НАТО и отказа от размещения баз Альянса в странах Балтии.