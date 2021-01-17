Навальний став в'язнем сумління після арешту в "Шереметьєво", - Amnesty International

Російський опозиціонер Алесксей навальний став в'язнем совісті. Російська влада повинні його негайно звільнити.

Про це сказано у заяві Amnesty International.

Директор московського офісу організації Наталія Звягіна заявила, що арешт в аеропорту "Шереметьєво" став ще одним доказом спроб змусити замовкнути політика.

"Арешт Олексія Навального є ще одним свідченням того, що російські власті намагаються змусити його замовкнути. Його затримання лише підкреслює необхідність розслідування його заяв про те, що він був отруєний агентами державних спецслужб, які діяли за наказом самого високого рівня", — сказала Наталія Звягіна, директор московського офісу Amnesty International.

Також в організації закликали звільнити всіх журналістів і прихильників Навального, яких затримали в аеропорту "Внуково" сьогодні. Повідомлялося про затримання 53 чоловік.

Нагадаємо, сьогодні Олексій Навальний повернувся в Росію, прилетівши рейсом до Москви з Берліна. На прикордонному контролі його затримала поліція і відвела в спеціальну кімнату аеропорту "Шереметьєво".

Навальний перебував у Німеччині з кінця серпня 2020 року. Там він проходив курс лікування та реабілітацію через отруєння. Як було встановлено, Навального отруїли "Новачком", а до отруєння причетні співробітники ФСБ.