Навального виписали з лікарні

Російського опозиціонера Олексія Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Він знаходився в клініці з 22 серпня у зв'язку з отруєнням.

Про це повідомили в берлінській клініці.

Лікарі відзначили, що стан Навального значно поліпшилося, у зв'язку з чим і було прийнято рішення про його виписку зі стаціонару.

"Олексій Навальний лікувався в "Шаріте" 32 дні, з них 24 дні в реанімації. Виходячи з його поточного стану, лікарі вважають, що повне одужання можливе. Однак ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки тяжкого отруєння", - повідомили в клініці.

Нагадаємо, Навальний впав у кому 20 серпня. Тоді він втратив свідомість під час перельоту з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню в Омську. При цьому російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння. Через два дні Навальний був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні, де німецькі лікарі встановили, що опозиціонер був отруєний речовиною типу "Новачок".

Як повідомляло РБК-Україна, Навальний повністю прийшов у свідомість два тижні тому.

Також повідомлялося, що в Євросоюзі заявили, що отруєння Навального не залишиться без відповіді ЄС.