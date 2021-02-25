Навального етапували з СІЗО
Російського опозиціонера Олексія Навального етапували з московського слідчого ізолятора "Матроська тиша". На даний момент невідомо, куди саме.
Про це у Twitter повідомив його адвокат Вадим Кобзєв.
"Олексія Навального етаповано з СІЗО-1 ФСВП Росії", - зазначив він.
У той же час адвокат Ольга Михайлова наголосила, що захисту Навального не повідомили, до якої виправної установи його відправили.
"Нам повідомили, що Навальний відбув з СІЗО, але в якому напрямку, відмовилися повідомляти. Ми очікуємо, що після прибуття про його місце знаходження повідомлять родичам", - додала вона.
Зазначимо, після повернення Навального до Росії йому замінили умовний термін по справі "Ів Роше" на реальний. Згідно з вироком, він має провести майже три роки в колонії. Міжнародна спільнота наполягає на негайному звільненні опозиціонера.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація США може ввести нові санкції проти Росії через отруєння Навального. При цьому Вашингтон буде координувати обмеження з європейськими союзниками.