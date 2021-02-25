Навального етапували з СІЗО

Російського опозиціонера Олексія Навального етапували з московського слідчого ізолятора "Матроська тиша". На даний момент невідомо, куди саме.

Про це у Twitter повідомив його адвокат Вадим Кобзєв.

"Олексія Навального етаповано з СІЗО-1 ФСВП Росії", - зазначив він.

У той же час адвокат Ольга Михайлова наголосила, що захисту Навального не повідомили, до якої виправної установи його відправили.

"Нам повідомили, що Навальний відбув з СІЗО, але в якому напрямку, відмовилися повідомляти. Ми очікуємо, що після прибуття про його місце знаходження повідомлять родичам", - додала вона.