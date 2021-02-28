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Навального доставили в колонію для відбування тюремного терміну

Автор: Роман Тверденко

Російського політика Олексія Навального доставили в колонію у Володимирській області Росії. Там він буде відбувати термін у справі "Ів Роше".

Про це повідомляє Rbc.ru.

Виданню підтвердили, що опозиціонера привезли в одну з виправних колоній Володимирській області. Після етапування Навального відправлено на карантин.

Після отримання вироку Навальний залишався в Москві, де перебував у СІЗО "Матроська тиша".

Нагадаємо, після повернення Навального в Росію йому замінили на умовний термін по справі "Ів Роше" на реальний. Згідно з вироком, він повинен провести майже три роки в колонії. Міжнародна спільнота наполягає на негайному звільненні опозиціонера.

Також повідомлялося, що Європейський союз введе санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним раніше, ніж очікувалося. Вони наберуть чинності на початку наступного тижня.

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