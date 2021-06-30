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Науседа про поведінку Росії: бачимо агресивні спроби відновлення СРСР

Автор: РБК-Україна

Президент Литви Гінатас Науседа заявив, що Росія здійснює агресивні спроби відновити СРСР. Москва хоче повернути минуле з ідеологією того століття.

Про це заявив Науседа у своїй колонці у виданні Die Zeit.

"Сьогодні ми бачимо агресивні спроби відновити СРСР. Повернути минуле з тією ж ідеологією минулого століття: розділ Європи на сфери впливу, неповагу до суверенітету народів і їх територіальної цілісності, суворе немає прав людини, свободи слова, незалежних ЗМІ", - заявив президент Литви.

Він підкреслив, що Україна, Грузія і Молдова вирішили будувати своє майбутнє в демократії, а не в реінкарнації СРСР.

Науседа додав, що жителі країн Східного партнерства були змушені покинути свої будинки російськими військовими.

"Так що давайте будемо відверті - немає ніякого "попри минуле". Це "минуле" все ще тут - у Криму, Донбасі, Південній Осетії, Придністров'ї. Це "минуле" випускає пари "Новачка" в Солсбері або полонія В Лондоні. Це "минуле" відгукується луною вибухів у Чехії", - підкреслив президент Литви.

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