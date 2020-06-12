У Нацраді з реформ підтримали ідею мирного вирішення спорів з бізнесом

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україан)

Раніше зі схожою ідей виступав бізнесмен Олег Бахматюк

Мирні угоди між державою і бізнесом дозволять повернути державі істотні суми заборгованостей замість кримінальних справ.

Про це заявив голова виконавчого комітету української національної ради реформ Михайло Саакашвілі під час засідання.

"Ми зараз виводимо норму, що можна буде досягати процесуальних угод, коли є старі справи по бізнесу, наприклад, по грошах, і сказати: окей. Зараз яка процедура? Ти повинен встановити весь збиток, а потім, поки він весь не повернеться, справа не закривається або треба когось посадити. Нічого подібного! У Грузії ми за перший рік, коли ми ввели процесуальні угоди, 1,5 млрд доларів повернули державі. Це була просто угода між прокурором і бізнесом. Якщо є якісь збитки й багато років тягнеться тяжба, у будь-якому разі врегулюємо. Нам не потрібні люди в тюрмі. Нам потрібно це на конвеєр поставити. Буде мінімальна угода, що влаштовує обидві сторони, закрили справу і пішли далі", - заявив Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше таку ідею висував український бізнесмен Олег Бахматюк, який запропонував державі повернення 8 млрд заборгованостей банків, виведених з ринку в результаті банківської кризи 2014 року.

Зокрема, власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олег Бахматюк запропонував Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному банку та Офісу генерального прокурора механізм повернення заборгованості виведених з ринку у 2014-2015 роках банків "Віейбі Банк" та "Фінансова ініціатива "в сумі 8 млрд грн.

Своєю чергою, такий шлях вирішення питання заборгованостей підтримали Фонд гарантування вкладів і міжнародні фінансові структури, зокрема МВФ і Світовий банк. Кабінет міністрів розробляє відповідний законопроект, який буде внесений на розгляд парламенту найближчим часом.

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Автор: РБК-Україна