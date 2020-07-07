У Нацраді реформ заявили, що портові збори потрібно було знижувати в 2-3 рази, а не на 20%

Рішення про зниження портових зборів було правильним, але знижувати їх потрібно було у 2-3 рази, а не на 20%.

Про це заявив голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі.

На його думку, рішення про зниження на 20% портових зборів у 2018 році, прийняте урядом, було правильним, але їх необхідно було знизити в кілька разів.

"Тарифи треба було не знижувати на 20%, а треба було знижувати у 2-3 рази. Я був в Одесі і кричав, що в Одесі тарифи завищені мінімум в три рази. Чому? Тому що все це в офшорах через прокладки. І він (Володимир Омелян - екс-міністр інфраструктури, - ред) знизив на 20%", - сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у нанесенні збитків державі через рішення про зниження на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

З заявами на підтримку рішення Володимира Омеляна у 2018 році і необхідності зниження портових зборів в Україні виступили Американська торгова палата, Європейська Бізнес Асоціація.