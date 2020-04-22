Нацрада з питань телебачення обрала нове керівництво

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на засіданні 22 квітня обрала новий керівний склад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регуляторного органу.

Так, новою головою Нацради було обрано Ольгу Герасим’юк, а її першим заступником став Валентин Коваль. Заступником голови Нацради члени регулятора обрали Олега Черниша. Відповідальним секретарем Нацради став Юрій Зіневич.

Зазначається, що на початку члени Нацради проголосували за припинення повноважень Герасим’юк як першого заступника голови регулятора та Олександра Ільяшенка як відповідального секретаря Нацради.

"Відповідно до статей 9 і 10 закону ... голова Національної ради, перший заступник, заступник голови та відповідальний секретар Національної ради обираються Національною радою з-поміж членів Національної ради шляхом таємного голосування", - додали в регуляторі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацрада з питань телебачення зафіксувала випадок трансляції каналом "112 Україна" мультфільму, зробленого на фінансування Російської Федерації. Цей випадок регулятор розгляне на засіданні 23 квітня. Телеканалу можливо загрожуватиме позапланова перевірка.