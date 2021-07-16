Нацрада перевірить телеканали "НАШ" та "Максі-ТВ" через поширення мови ворожнечі

Також регулятор перевірить, чи виконав телеканал "НАШ" попередні рішення і розпорядження Нацради. Зокрема, регулятор оголосив телеканалу попередження та призначив два штрафи за поширення висловлювань із закликами до насильницької зміни конституційного ладу України, закликами до розв’язування агресивної війни та її пропаганди, а також за розпалювання національної ворожнечі.

Керівництво каналу було зобов’язано протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.

Однак 22 червня було зафіксовано передачу, присвячену 80-й річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський союз. В одній із її частин інтерв’ю ведучим передачі давав лідер політичної партії "Наші" Євген Мураєв.

У своїх висловлюваннях він зазначив, що суттю агресивної політики країн ЄС у щодо України є продовження політики "фашистской Германии" щодо знищення слов’янського етносу та українського народу. Вона здійснюється з використанням сучасних "механизмов ведения современной войны", що відрізняються від військових методів Другої світової війни тільки формою. Політичне керівництво України, стверджував політик, є "проводником антиукраинской политики по сути геноцида нашего народа", "настоящим коллаборантом" і сприяє такій політиці європейських країн.

Передача транслювалася на обох телеканалах протягом кількох днів 10 разів.

Перевірка телеканалів "НАШ" та "Максі-ТВ" буде проведена із 30 липня по 13 серпня.