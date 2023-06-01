Нацполиция в Запорожской области получила от "Стального фронта" современные тепловизионные прицелы

Тепловозный прицел Dahua Thermal Scope c435 позволяет видеть тепловое излучение объектов ночью. А благодаря восьмикратному зуму можно подробно рассмотреть предметы, которые могут быть невидимыми для обычного глаза на расстоянии до 2 км.

В рамках милитарной инициативы "Метинвест" самостоятельно и совместно с партнерами освоила производство изделий из стали для нужд военных.

Среди них - мобильные укрытия, пластины для бронежилетов, противотанковые ежи, минибастионы, жесткие элементы защиты для фронтовых автомобилей, полевые печки и саперные кошки.

Как известно, "Стальной фронт" - инициатива, в рамках которой предприятия Ахметова оказывают милитарную помощь стране. Они направили уже более 165 тысяч бронежилетов и 1,3 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес.

Кроме того, бойцы получили более 1800 тепловизоров, дальномеров и биноклей, а также 874 автомобиля. А для заправки машин предоставлено более 1,3 млн литров горючего.