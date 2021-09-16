Нацполіція викрила шахраїв, які вимагали гроші у посадовців

Протиправну діяльність злочинного угруповання викрили співробітники кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.

П’ятеро осіб на 13 підконтрольних вебсайтах розміщували провокаційні та недостовірні відомості про посадовців, політиків, бізнесменів та їхніх родичів. При цьому новини в основному були про корупційну діяльність "героїв".

До правоохоронців надійшло кілька звернень від потерпілих.

Також встановлено, що правопорушники незаконно збирали, зберігали та публікували у ЗМІ конфіденційну інформацію про осіб без їхньої згоди.

Поширення такої інформації здійснювалося, поки особа не звернеться із проханням про видалення новин із сайту. Для зворотнього зв’язку зловмисники залишали електронну пошту. У відповіді фігуранти вимагали гроші у криптовалюті та надавали інструкції для їхнього перерахунку на електронні гаманці. На цей час встановлено четверо потерпілих, які перерахували зловмисникам від 150 до 200 тис. грн.

За даними "Обозревателя", мова йде про сайт "Антикор".

Наразі правоохоронці проводять 7 обшуків у офісі та оселях фігурантів у Чернігівській, Київській областях та у столиці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Учасникам угруповання може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.