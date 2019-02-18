Нацполіція пропонує кримінальне покарання за незаконні дії з вогнепальною зброєю

Фото: Сергій Князєв (npu.gov.ua)

Поліція підготувала законопроект про відповідальність за протиправні дії зі зброєю

Національна поліція підготувала законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за вчинення протиправних дій з вогнепальною зброєю. Про це повідомив глава поліції Сергій Князєв, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За його словами, прийняття законопроекту дозволить ефективно протидіяти пересиланню, перевезенню та збуту частин зброї.

Князєв зазначив, що в даний час спостерігається чітка тенденція зменшення кількості злочинів проти життя і здоров'я громадян.

"Як приклад - умисні убивства. "Експерти" лякають громадськість поверненням "шалених дев’яностих". Проте з 1993 по 2003 рік щорічно реєструвалось понад 4 тисячі вбивств. А останні три роки поспіль кількість цих злочинів є найнижчою за роки незалежності із мінімальним показником у минулому році - 1,5 тисячі таких злочинів. Аналогічна ситуація з тяжкими тілесними ушкодженнями. При цьому зростає ефективність роботи з розкриття таких злочинів", - повідомив він.

Нагадаємо, в 2018 році правоохоронці задокументували понад 7,4 тис. фактів незаконного обігу зброї.

Служба безпеки України повідомила про зростання випадків незаконного обігу зброї в різних регіонах, зокрема в столиці.