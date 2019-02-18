У Нацполіції розповіли про зростання довіри громадян

Фото: Сергій Князєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

Князєв посилається на соціологічне дослідження

Соцопитування свідчать про зростання довіри громадян до Національної поліції. Про це в ході координаційної наради щодо забезпечення законності та правопорядку під час виборчого процесу, а також стану протидії злочинності заявив керівник Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Князєв розповів про дослідження, проведене у листопаді минулого року, в ході якого опитані 20 тис громадян. Зокрема, воно показує, що громадяни почали більше довіряти поліції, повідомив він.

За словами Князєва, кількість злочинів проти життя та здоров'я в Україні зменшується.

"Є чітка тенденція до зменшення злочинів проти життя і здоров'я громадян. З 1993 по 2003 рік в Україні щорічно реєструвалась велика кількість злочинів. Однак останні три роки кількість цих злочинів знизилася", - розповів він.

Він зазначив, що також зменшується кількість злочинів по угону автомобілів.

"Кількість злочинів по угону скорочується. 6,5 тисяч таких злочинів була зафіксована в минулому році. Поліція зосередилася на викритті організованих груп, які вчиняють ці правопорушення", - резюмував Князєв.

Як повідомляло РБК-Україна, дані опитування КМІС показують, що рівень довіри до Національної поліції у грудні 2018 року зріс до 29% (у порівнянні з 23% у 2017 році). У той же час довіра до патрульної поліції впала з 33% до 30%.

Відзначимо, що після створення патрульної поліції влітку 2015 року рівень довіри до нової поліції перевищував 50%, але потім почав поступово падати.