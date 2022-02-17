В "Нацкорпусі" відповіли на заяви керівника СБУ Харківської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківського обласного осередку "Нацкорпусу" Костянтина Немічева.

"Сьогодні Роман на позачерговій сесії облради наговорив про мене та наш рух стільки брехні, що можна позиватися до суду за усі його наклепи. Вважаємо, що цей виступ Дудіна в першу чергу викликаний його образою за проведення великого Маршу Єдності в Харкові. Поведінка Дудіна викликає логічне питання - на чиїй він взагалі стороні?" - заявив Немічев.

Харківський "Нацкорпус", за його словами, окрім імовірного позову за наклеп буде звертатися до центрального апарату СБУ з проханням провести службову перевірку керівника харківського представництва служби.