"Нацкорпус" заявив про підготовку провокацій опонентів

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Сьогодні "Нацкорпус" має намір провести акцію протесту в Києві

"Національний корпус" попередив про підготовку провокацій опонентів на акції протесту на Майдані незалежності в Києві 9 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Нацкорпуса".

"Відразу після того, як Національний корпус ініціював проведення 9 березня на Майдані незалежності масштабної акції протесту "Свинарчук Порошенко - за грати!" з'явилася інформація про підготовку недружніми до НК силами з оточення "Свинарчука-Гладковського" низки провокацій", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними націоналістів, їх опоненти спланували провокації з залученням "тітушок" проти представників Національної поліції і Національної гвардії України, зокрема із застосуванням вогнепальної і холодної зброї, засобів самозахисту у вигляді балончиків зі сльозогінним газом.

"Як бачимо, компанія "Свинарчука-Гладковського" вміло використовує награбовані у держави кошти для власного захисту і дискредитації патріотичних сил України і в цілому українських громадян, які виступають проти свавілля і корупції", - розповіли в "Нацкорпусі".

"Нацкорпус" також застеріг всіх бажаючих до провокацій під час проведення акції протесту утриматися від таких дій.