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"Нацкорпус" помітив ознаки мафіозного режиму у влади

Новини » Політика    21.03.2019 - 13:50
"Нацкорпус" помітив ознаки мафіозного режиму у влади
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Влада не зацікавлена у розслідуванні резонансних справ, впевнений "Нацкорпус"

Влада не зацікавлена у розслідуванні резонансних справ. Про це заявив ветеран полку "Азов" і представник "Національного корпусу" Сергій Коротких, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що вже довгий час справа про вбивство українського журналіста Павла Шеремета практично не розслідується. На його думку, бездіяльність правоохоронних органів обумовлена відсутністю політичної волі для продовження зазначеного розслідування, а іншими словами – звичайним небажанням нинішньої влади шукати замовників та оприлюднити деталі цієї скандальної історії.

"Чинна влада має всі ознаки мафіозного режиму. Вона не зацікавлена у розслідуванні резонансних справ, адже розуміє: те, як замовчувався хід і докази у цьому розслідуванні, свідчить про зацікавленість у "кришуванні" цих процесів верхівкою владної вертикалі", – заявив Сергій Коротких.

Він також додав, що сьогодні відповідальність за вбивство Павла Шеремета намагаються перекласти на інших замовників, щоб відвернути слідство і увагу громадськості від політичної складової цього злочину.

"Спроби відверто провладних ЗМІ перенести підозри в організації вбивства Павла Шеремета на когось іншого, ігнорування питань, що виникли в ході журналістського розслідування "Слідства. інфо", – це жонглювання словами. Це спроби зробити чорне білим", – сказав він.

Нагадаємо, в кінці грудня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета серйозно звузилось.

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